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2022年6月4日星期六
港聞二
教局人權教材刪「為何示威」研習題 指刪過時資料屬恒常工作 校長憂變敏感難再教
有中史書教師用書加鄧小平談六四
李家超：有信心「修例風波」絕不再發生
中環第4間酒吧爆疫 14人中招 有客跳舞除罩 一人曾到Zentral
大南街酒吧逾時營業 251客被票控
梁子超：料維持低水平傳播 屬風土化必然結果
卧牀插喉未打針難檢測 子憂父無法覆診 社協接逾10求助 醫局：彈性處理
封閉70載解禁 試驗半年不包括中英街 沙頭角碼頭開放假日團
30分鐘搭船入荔枝窩 客家村屋可留宿 一晚千元
鄧炳強主責促成開放 林鄭讚不以保安單一角度看問題
美全球宗教自由報告：引述港宗教領袖稱 憂國安法致自我審查
貨櫃碼頭電箱爆炸 維修工七成燒傷命危
7‧1起不再yes sir 囚犯轉中式口令步操
龍舟水花再濺 健兒須打3針
截的士不遂 男子iPhone掟爆窗
尊子漫畫
【Emily】倡處分最差10%公務員惹狙擊 林素蔚被翻缺席兩月舊帳
【Emily】碧雲端午感懷：真正愛國者被奸人所害
【Emily】網友staycation求婚 酒店「壞人之美」
【Emily】馬逢國大澳開檔
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【明報專訊】（請看附圖）
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