龍舟水花再濺 健兒須打3針

赤柱人多 巡警籲保持距離

赤柱及大澳昨天都有團體舉辦龍舟活動。其中在赤柱正灘舉行的「赤柱龍舟賀端陽」活動，多隊健兒划龍舟巡遊，參與者對再登龍舟感十分興奮，有健兒說技巧有所生疏，但成員齊心下很快追回進度，期望港人可盡快除下口罩。昨日有不少市民一家大小到場觀賞，整個沙灘人頭湧湧，市民入場前須使用安心出行，大會亦有廣播提醒市民戴口罩及維持4人一組，另有警員在場巡邏，勸喻市民保持距離。

赤柱龍舟協會表示，昨日活動並非比賽，目的是希望延續傳統，而參與隊伍須使用安心出行及符合疫苗通行證要求，另安排20名義工在沙灘上提醒市民遵守限聚令。

另外，大澳昨日復辦龍舟競渡。大澳鄉事委員會主席何紹基接受傳媒訪問時形容氣氛熾熱，大會3個多月前已向政府申請，而參賽者及工作人員均要遵守防疫措施。受疫情影響，多項龍舟比賽延期，其中赤柱龍舟錦標賽順延至10月2日舉行，另大埔區龍舟競賽及沙田龍舟競賽同樣延至10月舉行。