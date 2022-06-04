7‧1起不再yes sir 囚犯轉中式口令步操

少年釋囚：2月起「中英夾雜」

早前在塘福懲教所服刑的阿明（化名）說，今年2月起，新人步操訓練加入中式步操，人員口令為普通話，如「向右看」、「看齊」等，但學員回應仍為英文，「有啲聽唔慣」，感覺步姿古怪。他引述懲教人員當時稱，7月就會全面轉用中式步操，個人估計當時是過渡期，故中式及英式步操均要練習。

邵家臻：轉廣東話「政治正確」

關注囚權的立法會前議員邵家臻表示，成人監獄亦開始改用廣東話口令回應懲教人員，認為是「政治正確」的表現，「但你話係咪用廣東話就愛國多咗？人唔係咁易改變啦」。不過他亦指出，囚友間未算太介意轉用廣東話，「監獄生活咁多限制，口令係其次中嘅其次」。

本報早前報道，多支紀律部隊陸續轉用中式步操，口令及敬語等亦轉用中文。警方將於7月1日全面轉用中式步操及敬禮，警方安排教學短片及教官教導警員。有警員近日以短訊流傳將會使用的普通話及廣東話口令（見表），部分普通話口令配以拼音。警方上周在facebook轉載中通社一條短片，訪問了警察學院警長高帝權，他早前向駐港部隊學習中式步操後再教導警員，當中他在步操口令使用普通話，「A班，聽口令，齊步……走！」，又以廣東話問警員：「有無唔清楚，A班？」警員回應：「是，長官。」