美全球宗教自由報告：引述港宗教領袖稱 憂國安法致自我審查

駐聯合國副代表：新疆種族滅絕是世紀謊言

中國常駐聯合國副代表戴兵在聯合國安理會反駁，所謂新疆存在種族滅絕及強迫勞動是徹頭徹尾的「世紀謊言」，批評美英抹黑中方及誤導國際社會，暴露以疆制華的政治圖謀。

報告引述參與民主運動的教會及香港法輪佛學會稱，香港政府前年國安法生效後對他們的容忍度減少。至於本港其他宗教領袖，報告引述他們稱國安法並無影響根據宗教教義進行崇拜，但關注導致自我審查，及中方可能針對參與2019年反修例運動的宗教團體。由於報告涵蓋2021年情况，只是提及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機去年六四彌撒被掛大字報標語。

報告引述，雖然親中傳媒多次點名要求取締法輪功，法輪功信徒稱在香港仍然公開運作，包括發布刊物、在社交網站分享資訊，在符合防疫規則下小規模聚會，甚至去年7月曾在中聯辦門口聚集，警方當時要求他們移除部分橫額。