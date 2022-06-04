鄧炳強主責促成開放 林鄭讚不以保安單一角度看問題

政界：升任政務司長或副司長重要履歷

有政界中人認為，沙頭角項目展示鄧炳強有跨局協調領導能力，是他若升任政務司長或副司長，其中一個重要履歷。

林太昨日提及，去年最後一份《施政報告》中公布《北部都會區發展策略》，提出逐步開放沙頭角碼頭發展旅遊，長遠研究開放沙頭角墟所需配套，又指隨北都發展，印洲塘一帶將與深圳鹽田、大鵬半島等組成大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈；當局會與深圳合作，倡議綜合生態保育和生態康樂旅遊等發展，深化本港和深圳兩地「雙城三圈」的「策略性空間佈局」。

林鄭事後fb再讚鄧：領導同事 親力親為

林太之後在facebook表示，鄧炳強二話不說就接受任務，「過去幾個月，他領導同事，親力親為，做了大量籌備工作，包括聯絡屬其他決策局的旅遊、鄉事、運輸、建築等單位，設計觀光行程，美化碼頭一帶的環境，令市民可以有機會探尋沙頭角一帶的風光。」她又提到立法會議員就「改革公務員制度」辯論，提出不少提升施政效能的建議，但她認為最重要的還是主事官員要有「想幹事」的心態，帶領一支「能幹事，幹成事」的公務員隊伍，眾志成城，為市民做實事。