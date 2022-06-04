30分鐘搭船入荔枝窩 客家村屋可留宿 一晚千元

碼頭加建公廁 立中英街界碑仿製品

全長280米的沙頭角碼頭是全港最長的同類型碼頭，有多幅由當地居民手繪的壁畫。毗鄰停車場逢周末及公眾假期會改劃為遊客區，設置16個小攤檔讓居民擺賣食物或手工藝品，遊客亦可繪畫小木魚裝飾掛於碼頭欄杆。當局加建公廁和多個「打卡位」，如地面「沙頭角」立體字；在碼頭旁的「沙頭角之角」擺放中英街界碑的仿製品，亦可近距離看到深圳鹽田。遊客遊覽完碼頭後，可乘船前往荔枝窩或其他外島。

旅議會昨舉辦首個旅行團，從沙頭角碼頭乘船前往吉澳及荔枝窩，每個地方逗留大約1至1.5小時不等。本身是飛行服務隊成員的參加者胡先生表示，以往經常在上空眺望這些外島，昨首次踏足感受很不同，認為當局設計令環境很配合旅遊生態，融會文化和其他元素，期望更多市民有機會到訪。

荔枝窩有近400年歷史的客家村，部分屋近日修復成「荔枝窩客家生活體驗村」，保留瓦頂和灶頭等建築特色。統籌復修的鄉郊基金項目總監區志偉表示，已完成復修12間屋，最終有15間，遊客日後可留宿，並體驗客家人製作茶粿和耕作等，期望最快7月推出體驗團，初步計劃每晚房租約1000元。他透露，正爭取於7月加開船次，逢周二及四從沙田開船前往荔枝窩，帶動平日遊客量。

陳智遠：荔枝窩宜體驗寧靜慢活

「活現香港」創辦人陳智遠表示，沙頭角碼頭地理位置佳，是連接荔枝窩、三椏村及鎖羅盆等地方的樞紐，並透露鄉郊基金有聯絡他組團往荔枝窩「深度遊」，初步計劃9月成團，從烏蛟騰步行入村留宿一晚，冀讓遊客體驗荔枝窩寧靜和慢活的生活模式。