封閉70載解禁 試驗半年不包括中英街 沙頭角碼頭開放假日團

每天最多容納168旅客 首3月156團

沙頭角一帶自1951年列為禁區，居民、親友和有工作需要者出入時，須持有由警務處發出俗稱「禁區紙」的許可證。政府昨起首次容許港人以旅客身分踏足沙頭角禁區，早前邀請旅遊業界參與為期6個月試驗計劃，逢周末及公眾假期劃分兩個時段辦團，每時段容許3團，每團不多於30人，扣除導遊和司機，即每天最多可接納168名旅客，參加者須透過旅行社申請專屬禁區紙。

旅議會主席徐王美倫昨出席開放儀式後稱，評審委員會按旅行社經驗和行程特色等，挑選5間旅行社舉辦首5日行程，之後會抽籤決定其餘21間旅行社名額，即共有26間可辦團，而首3個月共設156團。

中英街以外地區 日後研擴大開放

現階段開放範圍僅限沙頭角碼頭及毗鄰停車場，不包括劃分港深的中英街，當局亦在遊客區域設置圍欄，並會派保安員駐守提醒旅客不得擅離。保安局副局長區志光提及，當局會於6個月後檢討，評估區內交通及治安影響，亦會聽居民意見，再決定是否進一步開放沙頭角墟。他解釋，中英街無圍網及設施，遊客容易進入深圳司法管轄區，或構成執法問題。區稱現階段沒計劃開放，將來開放與否亦需小心考慮。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪表示，現時難評估試驗計劃吸引力，但預計有助帶動區內經濟，長遠希望可撤銷禁區。保安局其後發稿補充，研究進一步開放的範圍不包括中英街。

在沙頭角售賣海味的鄭先生表示，6至7年前看準商機在沙頭角置業和賣海味，他稱不擔心旅客對日常生活帶來太大影響，強調「最緊要帶旺個場」，預計日後進一步開放禁區，生意額可翻倍。

一直關注北部都會區、沙頭角發展的民建聯立法會議員劉國勳稱，沙頭角開放問題過去因走私等保安理由而有障礙，居民對開放亦抱不同意見，有人擔心影響居住環境，致未達共識。他形容今次是「行出第一步、重要的一步」，強調有序開放十分重要，令居民逐步接受，並認為運作和檢討期間要做好規劃，當進一步開放時，不會影響居民。

康泰旅行社分得6月18日一團公眾團，行程先往流水響水塘，其後乘車往沙頭角碼頭再乘船往荔枝窩，團費299元，名額一早爆滿。獲邀辦團的縱橫遊則沒參與，常務董事袁振寧認為未能完全開放沙頭角，加上要按規定路線遊覽，令行程吸引力不足。

深度遊陳智遠指大旅社鴨仔團

憂上述模式破壞鄉郊安寧

專辦小型「深度遊」旅行團的「活現香港」創辦人陳智遠質疑，試驗計劃參與門檻高，形容是給予大型旅行社的「小圈子」篩選，其公司「連入閘嘅機會都冇」。陳說，重開沙頭角碼頭大幅縮短前往荔枝窩等地的船程，是很好機會推廣慢活和深度郊遊，連同附近北區一些歷史景點，行程可非常豐富。他認為，當局明顯較着重客量，邀請大型旅行社舉辦「鴨仔團」，遊客最終只能走馬看花，亦憂慮這種旅遊模式會影響荔枝窩等小鄉村，破壞鄉郊安寧，質疑當局等同「殺雞取卵」。