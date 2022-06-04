卧牀插喉未打針難檢測 子憂父無法覆診 社協接逾10求助 醫局：彈性處理

恐覆診前檢測不成

子徬徨盼處理從寬

陳先生的父親年屆80歲，2014年確診腦退化症，2016至2019年曾3次中風，其後一直臥牀，沒法自理，亦沒法與人溝通，需由外傭貼身照顧。陳父平日透過鼻胃管灌奶餵食，日常需包尿片。陳父亦要定期到聯合醫院內科及眼科覆診，並要預約非緊急救護車接送。陳先生與家人憂慮父親身體狀况，至今未為他安排打針，陳稱有朋友的家人打針後離世，他十分擔心父親會步後塵。

面對醫管局專科門診診所將實施疫苗通，陳先生憂父親沒法覆診。他說雖可出示48小時內核酸檢測陰性證明，但父親行動不便，沒法到社區檢測中心，亦因插鼻胃管，無法提供深喉唾液樣本。陳說父親只能以大便檢測，惟他要隔數日才會排便，若父親覆診前夕沒排便，將沒法檢測。陳說，對於疫苗通的取態一直是「政府話點就點」，自己已打3針，但醫院實施疫苗通令他徬徨，父親覆診時「真的不知怎麼辦」，期望屆時可寬鬆處理。

社協倡容許快測

林志釉批最極端疫苗通措施

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為以上情况屬冰山一角，他說自措施公布至上周五，有10多名病人向他反映憂慮，當中有人因有心血管病、打完一針皮膚敏感等而未再打針，惟他們亦取不到豁免證明書，不符疫苗通要求。他期望政策執行時可彈性處理，例如讓沒法出示核酸結果的市民即場做快速測試。他認為病人的猶豫及憂慮實在，但從醫學角度，病人的憂慮不屬疫苗禁忌症，當局可再加強疫苗諮詢服務，讓醫生再向病人解說，減低病人的擔心及猶豫。

香港病人政策連線主席林志釉認為措施對未打針者影響很大，部分人將無法覆診，措施屬疫苗通生效以來最極端，鼓勵市民打針不應用懲罰方式，且強迫市民在不情願下打針，並非文明社會做法。

佘達明：沒相熟醫生諮詢

多長者抗拒打針

老人科專科醫生佘達明稱，不少長者對疫苗抱很大疑慮，卻沒相熟家庭醫生諮詢，只從報道接收很多疫苗副作用或針後死亡的資訊，是受本地醫療系統所限，難免抗拒。他舉例，英國長者接種率極高，主因之一是幾乎所有人都有家庭醫生。他又稱，病人找他覆診，經他解說染疫風險和打針好處後，「未試過有人仲抗拒打針」，強調無論舉行多少場疫苗講解會或網上研討會游說，都不及由長者相熟醫生建議。

醫局：個案會轉介醫院跟進

醫管局回覆稱，必以病人的醫療需要作優先考慮，病人如在求診時遇困難，可找職員協助，公院必會按實際情况彈性處理及提供可行協助，上述個案會轉介有關醫院跟進。醫管局稱實施疫苗通為加強公立醫院的防疫屏障，保護使用服務的病人，並鼓勵市民打針。為免影響緊急服務，疫苗通不適用於急症室、醫管局普通科門診等。

明報記者 陳萃屏 張逸羲

（新冠疫情）