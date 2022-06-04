梁子超：料維持低水平傳播 屬風土化必然結果

稱不應因覆檢陰性增棄快測

梁子超昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，現時本港採用紓緩策略，希望透過疫情本身傳播達至群體免疫。他說，按印尼及菲律賓等地經驗，隨着本港放寬社交距離限制措施，預計本地疫情將維持低水平傳播一段長時間，形容是與病毒共存、邁向風土化的必然結果，當局需維持適當防控措施，防止疫情急劇反彈而加重醫療系統負擔，同時應提升新冠疫苗接種率。

早前衛生防護中心指快測陽性者覆檢陰性比例較以往高，被問到是否應停止採納快測結果，梁子超說，變異病毒株Omicron傳播快，因此快測仍有重要角色，以便早發現患者及介入，而「假陽性」問題在疫苗通行證實施前已有，建議針對快測陽性、但無病徵及無風險因素的人做核酸覆檢。

5‧31快測覆檢23%陰性

張竹君：部分或虛報

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，覆檢5月31日的快測陽性呈報後，49宗屬陰性，佔23%。她說個案本身有可能現假陽性，另有部分人可能虛報或用早前檢測陽性的結果申報，中心會逐一跟進。

（新冠疫情）