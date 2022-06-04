中環第4間酒吧爆疫 14人中招 有客跳舞除罩 一人曾到Zentral

昨新增499宗陽性

本港昨增499宗陽性個案，其中Shuffle群組有11女3男染疫，年齡介乎21至32歲，均於5月28日晚上11時半至翌日凌晨2時到訪，本周一及周二（5月30日及31日）陸續發病，其後檢測陽性。張竹君表示，群組中有一名患者到訪Shuffle的一周前，曾光顧另一爆疫酒吧Zentral。張又稱，有個案透露Shuffle店內有人跳舞，亦有人除口罩喝酒談天，中心暫未掌握爆疫當晚店內人數。Shuffle昨在社交媒體表示，因應蘭桂坊近日出現的個案，將關門並作深度清潔。

中環LINQ酒吧則再有3人染疫，新個案均於5月28日晚到訪，群組累計21人驗出陽性。衛生防護中心調查後得悉酒吧5月27日晚約有150至160人到訪，翌日晚上則有約200多名顧客，日前在酒吧檢取的32個環境樣本全屬陰性。

兩爆疫酒吧少於100人未強檢

同樣出現群組的Zentral及The Iron Fairies & J. Boroski未有新增個案。張竹君補充，至昨日該兩間酒吧仍有少於100人未強檢，中心已向有關的人發出警告，日後或採取法律行動。

本港酒吧上月19日復業後接連出現群組，被問到是否需要再次停業，張竹君指「政府會睇住（疫情發展）」，暫無提出相關措施。她呼籲自覺高危的市民一旦不適就盡快接受檢測，亦建議市民接種疫苗，酒吧顧客離開座位、與人聊天時要戴口罩等。

灣仔幼園鄰牀午睡兩童染疫

一疑涉BA.2.12.1

另外，本港再增8宗懷疑感染變異病毒株Omicron BA.2.12.1個案，其中與太古城麥當勞群組相關的德思齊加拿大國際學校，昨多一名學生染疫。張竹君表示，該學生與日前公布的個案同班，居於將軍澳帝景灣7座，其3名同住家人亦驗出陽性。

位於灣仔的香港基督教服務處時代幼兒學校則有兩名同班同學染疫，兩個案在午睡時段曾無戴口罩、在鄰牀休息。張竹君說，經初步病毒基因分析，其中一人疑帶BA.2.12.1，二人須與家人入住隔離設施，曾同房午睡的其餘6名學生亦須留家檢疫。何文田俊民苑另有一名居民疑染上述病毒株，感染源頭暫未明，其家人亦染疫。

時代幼兒學校回覆查詢表示，學校上月中全面恢復半日面授課，中午及下午接受照顧服務的學生已完成接種首劑疫苗。校方表示，得知有學生染疫後已即時作深層清潔，並會按衛生防護中心指示決定學校開放安排。

指疫情或「少少微升」

張竹君：反彈否亦看其他指標

近日單日新增個案重上近500宗水平，張竹君說疫情或有「少少微升」，但現時快測呈報數字未必完全準確，加上需同時留意污水檢測結果、大廈圍封陽性比率、入院個案等指標方能反映趨勢，認為日後才可判斷疫情是否反彈。

明報記者

（新冠疫情）