中環第4間酒吧爆疫 14人中招 有客跳舞除罩 一人曾到Zentral

【明報專訊】本港連續兩日新增酒吧爆發新型冠狀病毒疫情，最新公布中環蘭桂坊「Shuffle」酒吧有14人染疫，其中一人曾到訪早前爆疫的同區酒吧Zentral。酒吧重開半個月內接連有4個酒吧群組，被問到蘭桂坊是否需要全區強檢，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱現會針對個別爆疫地方強檢，呼籲自覺高危的市民一旦不適就盡快接受檢測，另建議酒吧顧客離開座位、與人聊天時要戴口罩。
昨新增499宗陽性
本港昨增499宗陽性個案，其中Shuffle群組有11女3男染疫，年齡介乎21至32歲，均於5月28日晚上11時半至翌日凌晨2時到訪，本周一及周二（5月30日及31日）陸續發病，其後檢測陽性。張竹君表示，群組中有一名患者到訪Shuffle的一周前，曾光顧另一爆疫酒吧Zentral。張又稱，有個案透露Shuffle店內有人跳舞，亦有人除口罩喝酒談天，中心暫未掌握爆疫當晚店內人數。Shuffle昨在社交媒體表示，因應蘭桂坊近日出現的個案，將關門並作深度清潔。
中環LINQ酒吧則再有3人染疫，新個案均於5月28日晚到訪，群組累計21人驗出陽性。衛生防護中心調查後得悉酒吧5月27日晚約有150至160人到訪，翌日晚上則有約200多名顧客，日前在酒吧檢取的32個環境樣本全屬陰性。
兩爆疫酒吧少於100人未強檢
同樣出現群組的Zentral及The Iron Fairies & J. Boroski未有新增個案。張竹君補充，至昨日該兩間酒吧仍有少於100人未強檢，中心已向有關的人發出警告，日後或採取法律行動。
本港酒吧上月19日復業後接連出現群組，被問到是否需要再次停業，張竹君指「政府會睇住（疫情發展）」，暫無提出相關措施。她呼籲自覺高危的市民一旦不適就盡快接受檢測，亦建議市民接種疫苗，酒吧顧客離開座位、與人聊天時要戴口罩等。
灣仔幼園鄰牀午睡兩童染疫
一疑涉BA.2.12.1
另外，本港再增8宗懷疑感染變異病毒株Omicron BA.2.12.1個案，其中與太古城麥當勞群組相關的德思齊加拿大國際學校，昨多一名學生染疫。張竹君表示，該學生與日前公布的個案同班，居於將軍澳帝景灣7座，其3名同住家人亦驗出陽性。
位於灣仔的香港基督教服務處時代幼兒學校則有兩名同班同學染疫，兩個案在午睡時段曾無戴口罩、在鄰牀休息。張竹君說，經初步病毒基因分析，其中一人疑帶BA.2.12.1，二人須與家人入住隔離設施，曾同房午睡的其餘6名學生亦須留家檢疫。何文田俊民苑另有一名居民疑染上述病毒株，感染源頭暫未明，其家人亦染疫。
時代幼兒學校回覆查詢表示，學校上月中全面恢復半日面授課，中午及下午接受照顧服務的學生已完成接種首劑疫苗。校方表示，得知有學生染疫後已即時作深層清潔，並會按衛生防護中心指示決定學校開放安排。
指疫情或「少少微升」
張竹君：反彈否亦看其他指標
近日單日新增個案重上近500宗水平，張竹君說疫情或有「少少微升」，但現時快測呈報數字未必完全準確，加上需同時留意污水檢測結果、大廈圍封陽性比率、入院個案等指標方能反映趨勢，認為日後才可判斷疫情是否反彈。