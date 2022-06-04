李家超：有信心「修例風波」絕不再發生

指至少來屆政府堅持新選制

李家超在專訪提及，修例風波發生時，「整座城市近乎癱瘓」，他說自己與市民一樣感同身受，「非常心痛」，但也認識到居安思危的重要。問及同類事情會不會再發生，該訪問形容李家超「語氣堅決」，稱「絕對有信心不會再發生」。他解釋，現時香港的安全風險，特別是國家安全風險是受控的，再發生大型攻擊是不可能，但不代表沒有零星案件，他舉例近期有「本土恐怖主義」案件，找到爆炸品，強調零星個案必須阻止蔓延。

國家主席習近平在北京與李家超會面時，提到新選舉制度要「長期堅持」。李家超表示，起碼在未來5年要確保香港由治及興，因此要珍惜現在的選舉制度，而且要長期堅持。他說，香港發展要達到興盛、蓬勃的階段，房屋、民生問題得以解決，還需要很長時間，呼籲社會應明白，至少在來屆政府堅持新選舉制度，對香港整體是非常重要而有利的。

未透露新班子人選 稱組班順利

距離政府換屆不足一個月，近日政界流傳各個新班子成員的名字，但李家超至今未公布新班子人選。他在訪問中亦沒有透露任何人選或公布時間，只說組班工作大致順暢、進展樂觀，相信可盡快組成管治團隊；又說選擇人選時有5個條件，包括能力、經驗、抱負、承擔及執行崗位的理念是否一致，呼籲外界給予耐心，稱肯定在7月1日前公開介紹團隊。

至於與內地通關，李家超表示，要務實考量本地疫情和內地疫情管控的重要，現實仍有很多挑戰要克服。他說香港目前每日新增新冠病毒個案仍徘徊在300多、400宗，亦希望通關不會增加內地的防疫風險，上任後會跟內地了解，達到什麼情况有可能通關，而目前香港最重要做好防疫工作，但也要務實一點，「要明白最終是內地決定」。他稱通關不是容易達至的事，需要一段時間。