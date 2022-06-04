有中史書教師用書加鄧小平談六四

有刪公安報死傷數字

有刪學運領袖照

4間出版社中，兩間提及六四死傷數字。現代出版的兩本中史新書保留美國學者估算的遇害、受傷數字，但同時刪走公安部指六四事件931人死亡、2.2萬人受傷，強調「中央政府始終沒有正式公布傷亡人數」、「傷亡數據皆為未能得到核實的資料」；齡記《亮點中國史》則提及「外界有認為死亡人數不少於二千人，傷者數目不詳」。雅集及教圖未明確交代六四事件死傷數字。

教圖過往將六四列於「改革開放存在的問題」章節，其新出《活學中國歷史》改為列入「改革開放的波折及對改革的堅持」。

出版社描述六四時亦有輔以照片。齡記原有「北京學生在天安門廣場集會絕食」照片，其出版兩本新教科書，均描述照片是「北京學生在天安門廣場集會遊行」。齡記《亮點中國史》刪去學運領袖吾爾開希、王丹、柴玲合照，以及悼念胡耀邦的獻花照片；同一出版社的《新探索中國史》則保留照片。現代在書中加入天安門廣場豎立民主女神像。