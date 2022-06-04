教局人權教材刪「為何示威」研習題 指刪過時資料屬恒常工作 校長憂變敏感難再教

教育局《價值觀教育課程架構》去年推出的試行版，已刪走舊架構期望學生「尊重人權」字眼。該局的價值觀教育網頁設學與教資源，希望學校規劃課程時，把不同內容貫通和滲透於各學習領域課程，助學生建立正面價值觀。

教育局回覆本報查詢稱，為配合去年《價值觀教育課程架構》（試行版），會因應主題，更新並發展不同材料；是次網站更新，主要將過時資料刪除，並將以往已推出有關人權教育的學習資源，以不同階段劃分，方便教師搜尋，「網站更新是當局恆常的專業工作，日後亦按需要持續更新」。

本月完成更新 稱無關六四

由上月中開始，教育局網站的人權教育「學與教資源」標示為「更新中」，無法直接按進和瀏覽內容，本報昨發現網頁本月重開。

翻查去年3月庫存頁面，當時教學活動建議包括以立法會大樓、遮打花園等為考察點，請學生分組蒐集請願示威活動新聞剪報、圖片、社評等；亦臚列11條研習題目（見表），包括「集會人士的訴求是什麼？」網站更新後，內容整合成名為「認識人權」的簡報，當中蒐集請願示威剪報的活動建議遭刪去。此外，透過港台節目《城市論壇》學「珍惜自由，尊重他人的自由」的內容亦遭刪走。

新加「區議員追擊活動」

蒐資料看議員有否履行政綱

更新後，教育局學與教資源網站劃分為4個階段的28套教案，初小、高小、初中、高中可分別使用。在初中階段名為「一票都不能少」的教案，設「區議員追擊」延伸活動，學生分組蒐集資料，並在課上匯報議員有否履行政綱或承諾。

有不願具名的小學校長稱，對教學資源更新感無奈。她認為新內容雖很清晰，但覺得被刪走部分是教師原本可以教，稱《港區國安法》生效後變成「灰色地帶」，擔心再教或觸碰敏感議題並招致後果，「例如聽日（今日）六四事件老師都應教，但國安法生效後覺得唔可以再講。做學校，老師壓力真係好大，不知何時教嘅嘢，會有人寫信投訴」。

創知中學校長黃晶榕表示，教學內容要與時俱進，認為以往政治、示威、遊行等活動過分膨脹，令社會不穩定，動搖到「一國」概念，「所以（教學資源）要做修訂，現今要多教《憲法》、法紀、責任、個人修養」。他又認為2019年反修例事件後，其一批評是「教育出問題」，相信教育局「好多嘢做緊」，不止人權教育、改革通識教育，估計將延伸至更多課程。

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