女工被劫金鏈後亡 兩積犯認誤殺搶劫

為購冰毒犯案 案發前深水埗徘徊

被告陳麗明（現年58歲）及羅健強（現年59歲），分別有27項及36項案底，最後一次於2019年出獄，皆為三合會成員。他們承認於2020年5月24日在荔枝角道757號長沙灣蔬菜批發市場外誤殺女子練麗芬（終年55歲），並劫去她一條金鏈連吊墜，價值1.5萬元。

案情稱，事主早上近11時抵達工作的大快活，有同事見她倚在牆邊並用手按壓頭部，口罩有血迹，左耳後方有約1吋長傷痕。事主放病假回家後，兒子見她流鼻血及吐血，隨即報警。

事主送院治理，兒子見她的金鏈不翼而飛，院方則發現事主腦幹出血、蛛網膜下出血、頭骨骨折，她留院5日身亡。解剖報告顯示，事主頭部多處瘀傷，相信後腦曾受重擊或從高處墮下，死因為頭部受創及支氣管肺炎。

閉路電視片段顯示，兩被告自案發早上9時許在深水埗基隆街一帶徘徊，約10時起跟蹤出門上班的事主至案發現場，隨後逃跑，歷時約15分鐘。首被告被捕後承認事後以1.2萬元售出金鏈，其中2000元分給次被告。

【案件編號：HCCC170/21】