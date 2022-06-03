港聞

港聞二

「賣」演唱會票遊戲機 網騙集團兩月呃29萬

【明報專訊】警方鑑於涉及網購騙案有顯著升幅，網罪科聯同財富情報及調查科和各警區經深入調查及情報分析，上月15日至昨日展開第五輪「鐵將」行動，共偵破892宗網上騙案，涉及金額約549萬元，拘捕94人。行動仍在進行，不排除更多人被捕。

警3周破892網騙拘94人

被捕67男27女年齡14至75歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、洗黑錢及串謀詐騙。所有被捕人已獲准保釋候查。行動中，探員檢獲一批手提電話、手提電腦、銀行提款卡及支票簿等證物。

限時優惠吸客 負評即改名

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠稱，騙徒常於社交媒體假扮賣家推銷熱賣貨品，當事主將貨款存至指定戶口，騙徒即失去聯絡。騙徒普遍以限時優惠吸引顧客，他們的社交媒體帳號都成立不久，當出現負評便立即改名，刪除負評及封鎖相關帳戶，再次行騙，並要求客人預付金額後遲遲不發貨。另外亦有騙徒扮買家在網絡搜尋名貴貨品，先製造假入數紀錄，事主誤以為貨款已轉帳，遂將貨物交予騙徒，及後始發現入數金額消失。

其中，東九龍總區重案組早前偵破一個售賣演唱會門票、遊戲機等物品的網購詐騙集團，拘捕5人，當中3人為傀儡戶口持有人，另兩人為骨幹成員。詐騙集團於去年11月運作，約2個月已涉及20宗網購騙案，共騙約29萬元。其中一名26歲事主企圖購兩張演唱會門票，惟騙徒包括以購買多張門票可獲優惠等藉口不斷拖延，事主分17次將合共逾7萬元存入騙徒戶口，及後得悉被騙遂報警。警方去年開始展開「鐵將」打擊網購騙案，在5輪行動共拘捕317人，偵破2052宗網上購物騙案，涉及金額共1254萬元。

上 / 下一篇新聞

再一酒吧爆疫 衛署：不排除反彈 同於中環 LINQ錄18個案 1人曾到Iron Fairies
再一酒吧爆疫 衛署：不排除反彈 同於中環 LINQ錄18個案 1人曾到Iron Fairies
中學舞班6人中招 8校錄至少兩個案
中學舞班6人中招 8校錄至少兩個案
煤氣擬8月起加價 七成家庭每月最多加10元
煤氣擬8月起加價 七成家庭每月最多加10元
聶德權稱公務員非鐵飯碗 晉升非排櫈仔
聶德權稱公務員非鐵飯碗 晉升非排櫈仔
建制派推薦 陳國基或任政務司長 葉劉讚八面玲瓏中央信任 狄志遠憂一二把手同出身
建制派推薦 陳國基或任政務司長 葉劉讚八面玲瓏中央信任 狄志遠憂一二把手同出身
保安局長鄧炳強近日跨範疇談房屋勞福
保安局長鄧炳強近日跨範疇談房屋勞福
韋智達：法援制改意興闌珊 憂成調查目標離港
韋智達：法援制改意興闌珊 憂成調查目標離港
執業30載最深刻一仗：流產嬰終有權安葬
執業30載最深刻一仗：流產嬰終有權安葬
欣澳連島沙洲兩男女遇溺亡 大浪忽至 好爸爸救人反殞命
欣澳連島沙洲兩男女遇溺亡 大浪忽至 好爸爸救人反殞命
初選案續交付高院 休庭梁晃維與警碰撞
初選案續交付高院 休庭梁晃維與警碰撞
許智峯虛報丹麥外訪 4刑事藐視法庭罪成
許智峯虛報丹麥外訪 4刑事藐視法庭罪成
大灣區GBA時政一周：逾10萬人內地補換回鄉證
大灣區GBA時政一周：逾10萬人內地補換回鄉證
大灣區GBA時政一周：駐粵辦慶回歸 中環風貌現廣州
大灣區GBA時政一周：駐粵辦慶回歸 中環風貌現廣州
大灣區GBA時政一周：人口增長出生率 港俱列灣區之末
大灣區GBA時政一周：人口增長出生率 港俱列灣區之末
灣區手記：沒有果味電子煙的日子 ／文：尚東美
灣區手記：沒有果味電子煙的日子 ／文：尚東美
向馬會提要求否 林鄭：賣關子 姚柏良：未聞就活化海鮮舫接洽 料最多只出錢
向馬會提要求否 林鄭：賣關子 姚柏良：未聞就活化海鮮舫接洽 料最多只出錢
新擬議歷史建築 重建範圍內診所無份
新擬議歷史建築 重建範圍內診所無份
女工被劫金鏈後亡 兩積犯認誤殺搶劫
女工被劫金鏈後亡 兩積犯認誤殺搶劫
告美容投訴人誹謗 醫生4日後撤控
告美容投訴人誹謗 醫生4日後撤控
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】周守仁：自由言論空間，看似有減縮
【Emily】周守仁：自由言論空間，看似有減縮
【Emily】林鄭讚6任主席 謝馬會對佢本人支持
【Emily】林鄭讚6任主席 謝馬會對佢本人支持
【Emily】女王登基70周年 英領館重訪伊利沙伯足迹
【Emily】女王登基70周年 英領館重訪伊利沙伯足迹
【Emily】經民聯跑碼頭試團 遊沙頭角禁區
【Emily】經民聯跑碼頭試團 遊沙頭角禁區
【Emily】安老奧斯卡 房協獲兩大獎
【Emily】安老奧斯卡 房協獲兩大獎