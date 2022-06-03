「賣」演唱會票遊戲機 網騙集團兩月呃29萬

警3周破892網騙拘94人

被捕67男27女年齡14至75歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、洗黑錢及串謀詐騙。所有被捕人已獲准保釋候查。行動中，探員檢獲一批手提電話、手提電腦、銀行提款卡及支票簿等證物。

限時優惠吸客 負評即改名

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠稱，騙徒常於社交媒體假扮賣家推銷熱賣貨品，當事主將貨款存至指定戶口，騙徒即失去聯絡。騙徒普遍以限時優惠吸引顧客，他們的社交媒體帳號都成立不久，當出現負評便立即改名，刪除負評及封鎖相關帳戶，再次行騙，並要求客人預付金額後遲遲不發貨。另外亦有騙徒扮買家在網絡搜尋名貴貨品，先製造假入數紀錄，事主誤以為貨款已轉帳，遂將貨物交予騙徒，及後始發現入數金額消失。

其中，東九龍總區重案組早前偵破一個售賣演唱會門票、遊戲機等物品的網購詐騙集團，拘捕5人，當中3人為傀儡戶口持有人，另兩人為骨幹成員。詐騙集團於去年11月運作，約2個月已涉及20宗網購騙案，共騙約29萬元。其中一名26歲事主企圖購兩張演唱會門票，惟騙徒包括以購買多張門票可獲優惠等藉口不斷拖延，事主分17次將合共逾7萬元存入騙徒戶口，及後得悉被騙遂報警。警方去年開始展開「鐵將」打擊網購騙案，在5輪行動共拘捕317人，偵破2052宗網上購物騙案，涉及金額共1254萬元。