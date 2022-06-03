新擬議歷史建築 重建範圍內診所無份

市建局：會制定合適保育方案

古諮會稱，李基紀念醫局建於1951至52年，擬議不作評級。網站「尋蹤覓跡」介紹，李基紀念醫局由殷商李耀祥夫婦和政府出資興建，建築富現代風格，外形簡潔，現時仍作醫療用途。醫局位於重建範圍，獲市建局考慮保育，市建局稱已聘請保育建築師為該建築作初部評級，就古諮會不作評級的建議，會再制定合適方案。

深涌大澳兩教堂擬評三級

獲擬評為三級的大埔深涌三王來朝小堂屬修復教堂和整理傳教歷史的教區「古道行」計劃中，計劃網站介紹，1870年和主教（Luigi Piazzoli）開始在深涌建立教會，現時教堂建於1956年，曾作鄉村學校。「古道行」團隊評估，小堂瓦片屋頂結構已嚴重損毁，有進一步倒塌危險，內部受風雨破壞，祭台色彩亦漸褪失。而同在計劃的蛋家灣崇明學校則不獲評級。

同獲擬評三級的永助聖母小堂位於大澳，據天主教香港教區網站介紹，因原址聖堂被颱風摧毁，小堂1937年重建，1954至65年間改名「聖母永助小堂」。

擬評三級的打鼓嶺鳳凰湖24至25號村屋位於鳳凰湖村，古諮會去年資料顯示，鳳凰湖24至27號村屋仍有待評級，而最新擬議評級的部分只有24至25號。古諮會將於下周四討論評級。