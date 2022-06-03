向馬會提要求否 林鄭：賣關子 姚柏良：未聞就活化海鮮舫接洽 料最多只出錢

林鄭月娥表示，自20年前出任社會福利署長起，向馬會提出的大大小小項目均獲慷慨支持；而自己離任在即，加上香港回歸25周年，不少人好奇她有否向馬會提出要求、要求又有多大，惟她昨日未有透露詳情，僅稱「恕我要賣個關子」。本報昨向特首辦及馬會查詢相關「要求」是否涉及保育珍寶海鮮舫，馬會發言人重申不予置評，特首辦至截稿前未回覆。

姚：倘有心保育 應積極籲各界介入

7名立法會議員前日向林太發聯署信，促請制訂方案保留並活化海鮮舫，有份聯署的管浩鳴建議當局與馬會接洽。同樣有份聯署的旅遊界姚柏良表示，暫未聽聞政府有與馬會接洽，特首亦未回覆聯署信，但他相信馬會最多只是「出錢」，接手營運機會不大。姚又認為，政府如有心保育海鮮舫，應更積極呼籲各界介入協助，令有意承辦的「白武士」更有信心。

故宮館工程剩2.6億元 撥予營運

另外，林太昨日致辭時亦透露，由馬會捐助35億元興建的故宮文化博物館，工程不但未有超支，而且尚餘2.6億元，將全數撥作館方日後營運經費。故宮館內將設逾1.7萬平方呎故宮學堂，定期舉行免費電影放映及講座，馬會稱部分捐款將用作支持故宮館在未來9年的部分展覽和教育工作。