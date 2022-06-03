向馬會提要求否 林鄭：賣關子 姚柏良：未聞就活化海鮮舫接洽 料最多只出錢

【明報專訊】珍寶海鮮舫月內移離本港，有立法會議員建議政府與馬會接洽尋求協助，特首林鄭月娥昨在香港故宮文化博物館香港賽馬會演講廳命名暨項目捐助公布典禮致辭稱，不少人好奇她離任在即，有否向馬會提出要求，對此她決定「賣個關子」，又稱期望馬會繼續以「有求必應」態度協助下屆政府。
林鄭月娥表示，自20年前出任社會福利署長起，向馬會提出的大大小小項目均獲慷慨支持；而自己離任在即，加上香港回歸25周年，不少人好奇她有否向馬會提出要求、要求又有多大，惟她昨日未有透露詳情，僅稱「恕我要賣個關子」。本報昨向特首辦及馬會查詢相關「要求」是否涉及保育珍寶海鮮舫，馬會發言人重申不予置評，特首辦至截稿前未回覆。
姚：倘有心保育 應積極籲各界介入
7名立法會議員前日向林太發聯署信，促請制訂方案保留並活化海鮮舫，有份聯署的管浩鳴建議當局與馬會接洽。同樣有份聯署的旅遊界姚柏良表示，暫未聽聞政府有與馬會接洽，特首亦未回覆聯署信，但他相信馬會最多只是「出錢」，接手營運機會不大。姚又認為，政府如有心保育海鮮舫，應更積極呼籲各界介入協助，令有意承辦的「白武士」更有信心。
故宮館工程剩2.6億元 撥予營運
另外，林太昨日致辭時亦透露，由馬會捐助35億元興建的故宮文化博物館，工程不但未有超支，而且尚餘2.6億元，將全數撥作館方日後營運經費。故宮館內將設逾1.7萬平方呎故宮學堂，定期舉行免費電影放映及講座，馬會稱部分捐款將用作支持故宮館在未來9年的部分展覽和教育工作。