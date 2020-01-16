大灣區GBA時政一周：人口增長出生率 港俱列灣區之末

根據各市統計數據，截至去年底，灣區內地9市常住人口總和為7860.6萬，較2020年增加40.18萬。從常住人口看，廣州的常住人口為1881.06萬，排灣區首位，也是全省第一人口大市；排第二的深圳常住人口亦有1768.16萬，第三是東莞，常住人口為1053.68萬，也是省內第三個達千萬級人口的城市。

佛山人口增幅最多

不過，如果分析常住人口增幅，廣州及深圳都不是吸引最多人前去居住的城市，反而吸納人口能力最強的是佛山，去年新增9.38萬，常住人口升至961.26萬，是繼廣州、深圳和東莞後，省內最有可能躋身千萬人口級別的城市。至於廣州去年新增常住人口為7.03萬，東莞亦相若，但深圳就只增4.78萬。

灣區11市唯港人口減

對比大灣區內地9市，香港人口不升反跌。據香港統計處以去年中做的人口普查所得人口基準，再透過出生、死亡及出入境紀錄等數據去反映去年下半年的人口自然變動和淨遷移，得出截至去年底香港人口臨時數字為740.31萬，較2020年減少2.36萬；當中常住居民佔730.13萬，較2020年減少9.97萬，是大灣區中唯一出現人口負增長的城市（圖1）。澳門並無統計常住人口，去年底總人口為68.32萬，比2020年底的68.31萬增加100人，顯示人口無明顯增減。

人口變化除了涉及人口流動，生不生也是重要因素。除了深圳未有公布去年的出生率外，從其他大灣區城市所公布的出生率來看，去年東莞是出生率最高的城市，達到12.03‰，這可能與東莞年輕人較多有關，2020年展開的第七次全國人口普查數據顯示，東莞15至59歲人口佔比達81.41%，平均年齡約34歲，適育人口多。除東莞外，出生率保持在千分之十以上的，還有廣州、佛山和肇慶，分別為11.82‰、11.53‰和10.38‰。至於香港去年出生率只有5‰，於灣區中排最尾。

疫下灣區出生率全跌

值得注意是，扣除部分城市因做第七次全國人口普查而無公布2020年出生率，單以2019年各灣區城市的出生率來作比較，可見全部城市的出生率都較出現疫情前顯著下降（圖2），尤其是當年內地9市的出生率全都超過千分之十，是疫情、經濟差等因素令市民不願生還是其他原因，有待考究。

但無論如何，廣東仍然穩居全國第一人口大省地位。只不過從全國省份來看，廣東去年新增的60萬常住人口只能排第二，新增常住人口最多的省份是浙江，上升72萬；另一方面，全國31個省份中，有16個省份常住人口出現下降，流失最嚴重的是河南，去年少了58萬常住人口，其次是黑龍江，也走了46萬人。