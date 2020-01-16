港聞

港聞二

大灣區GBA時政一周：人口增長出生率 港俱列灣區之末

【明報專訊】廣東是全國人口第一大省，國家統計局數據顯示，去年廣東全省常住人口1.2684億，比2020年末增加60萬。在國家鼓勵生育政策下，廣東也堪稱最能生的省份，去年出生人口118.31萬，出生率9.35‰（千分比），是全國唯一出生人口達100萬的省份。撇開未有公布最新數據的深圳，大灣區城市則以東莞出生率最高；而論到去年吸納人口能力最強的，則以佛山為第一。

根據各市統計數據，截至去年底，灣區內地9市常住人口總和為7860.6萬，較2020年增加40.18萬。從常住人口看，廣州的常住人口為1881.06萬，排灣區首位，也是全省第一人口大市；排第二的深圳常住人口亦有1768.16萬，第三是東莞，常住人口為1053.68萬，也是省內第三個達千萬級人口的城市。

佛山人口增幅最多

不過，如果分析常住人口增幅，廣州及深圳都不是吸引最多人前去居住的城市，反而吸納人口能力最強的是佛山，去年新增9.38萬，常住人口升至961.26萬，是繼廣州、深圳和東莞後，省內最有可能躋身千萬人口級別的城市。至於廣州去年新增常住人口為7.03萬，東莞亦相若，但深圳就只增4.78萬。

灣區11市唯港人口減

對比大灣區內地9市，香港人口不升反跌。據香港統計處以去年中做的人口普查所得人口基準，再透過出生、死亡及出入境紀錄等數據去反映去年下半年的人口自然變動和淨遷移，得出截至去年底香港人口臨時數字為740.31萬，較2020年減少2.36萬；當中常住居民佔730.13萬，較2020年減少9.97萬，是大灣區中唯一出現人口負增長的城市（圖1）。澳門並無統計常住人口，去年底總人口為68.32萬，比2020年底的68.31萬增加100人，顯示人口無明顯增減。

人口變化除了涉及人口流動，生不生也是重要因素。除了深圳未有公布去年的出生率外，從其他大灣區城市所公布的出生率來看，去年東莞是出生率最高的城市，達到12.03‰，這可能與東莞年輕人較多有關，2020年展開的第七次全國人口普查數據顯示，東莞15至59歲人口佔比達81.41%，平均年齡約34歲，適育人口多。除東莞外，出生率保持在千分之十以上的，還有廣州、佛山和肇慶，分別為11.82‰、11.53‰和10.38‰。至於香港去年出生率只有5‰，於灣區中排最尾。

疫下灣區出生率全跌

值得注意是，扣除部分城市因做第七次全國人口普查而無公布2020年出生率，單以2019年各灣區城市的出生率來作比較，可見全部城市的出生率都較出現疫情前顯著下降（圖2），尤其是當年內地9市的出生率全都超過千分之十，是疫情、經濟差等因素令市民不願生還是其他原因，有待考究。

但無論如何，廣東仍然穩居全國第一人口大省地位。只不過從全國省份來看，廣東去年新增的60萬常住人口只能排第二，新增常住人口最多的省份是浙江，上升72萬；另一方面，全國31個省份中，有16個省份常住人口出現下降，流失最嚴重的是河南，去年少了58萬常住人口，其次是黑龍江，也走了46萬人。

上 / 下一篇新聞

再一酒吧爆疫 衛署：不排除反彈 同於中環 LINQ錄18個案 1人曾到Iron Fairies
再一酒吧爆疫 衛署：不排除反彈 同於中環 LINQ錄18個案 1人曾到Iron Fairies
中學舞班6人中招 8校錄至少兩個案
中學舞班6人中招 8校錄至少兩個案
煤氣擬8月起加價 七成家庭每月最多加10元
煤氣擬8月起加價 七成家庭每月最多加10元
聶德權稱公務員非鐵飯碗 晉升非排櫈仔
聶德權稱公務員非鐵飯碗 晉升非排櫈仔
建制派推薦 陳國基或任政務司長 葉劉讚八面玲瓏中央信任 狄志遠憂一二把手同出身
建制派推薦 陳國基或任政務司長 葉劉讚八面玲瓏中央信任 狄志遠憂一二把手同出身
保安局長鄧炳強近日跨範疇談房屋勞福
保安局長鄧炳強近日跨範疇談房屋勞福
韋智達：法援制改意興闌珊 憂成調查目標離港
韋智達：法援制改意興闌珊 憂成調查目標離港
執業30載最深刻一仗：流產嬰終有權安葬
執業30載最深刻一仗：流產嬰終有權安葬
欣澳連島沙洲兩男女遇溺亡 大浪忽至 好爸爸救人反殞命
欣澳連島沙洲兩男女遇溺亡 大浪忽至 好爸爸救人反殞命
初選案續交付高院 休庭梁晃維與警碰撞
初選案續交付高院 休庭梁晃維與警碰撞
許智峯虛報丹麥外訪 4刑事藐視法庭罪成
許智峯虛報丹麥外訪 4刑事藐視法庭罪成
大灣區GBA時政一周：逾10萬人內地補換回鄉證
大灣區GBA時政一周：逾10萬人內地補換回鄉證
大灣區GBA時政一周：駐粵辦慶回歸 中環風貌現廣州
大灣區GBA時政一周：駐粵辦慶回歸 中環風貌現廣州
灣區手記：沒有果味電子煙的日子 ／文：尚東美
灣區手記：沒有果味電子煙的日子 ／文：尚東美
向馬會提要求否 林鄭：賣關子 姚柏良：未聞就活化海鮮舫接洽 料最多只出錢
向馬會提要求否 林鄭：賣關子 姚柏良：未聞就活化海鮮舫接洽 料最多只出錢
新擬議歷史建築 重建範圍內診所無份
新擬議歷史建築 重建範圍內診所無份
「賣」演唱會票遊戲機 網騙集團兩月呃29萬
「賣」演唱會票遊戲機 網騙集團兩月呃29萬
女工被劫金鏈後亡 兩積犯認誤殺搶劫
女工被劫金鏈後亡 兩積犯認誤殺搶劫
告美容投訴人誹謗 醫生4日後撤控
告美容投訴人誹謗 醫生4日後撤控
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】周守仁：自由言論空間，看似有減縮
【Emily】周守仁：自由言論空間，看似有減縮
【Emily】林鄭讚6任主席 謝馬會對佢本人支持
【Emily】林鄭讚6任主席 謝馬會對佢本人支持
【Emily】女王登基70周年 英領館重訪伊利沙伯足迹
【Emily】女王登基70周年 英領館重訪伊利沙伯足迹
【Emily】經民聯跑碼頭試團 遊沙頭角禁區
【Emily】經民聯跑碼頭試團 遊沙頭角禁區
【Emily】安老奧斯卡 房協獲兩大獎
【Emily】安老奧斯卡 房協獲兩大獎