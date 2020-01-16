大灣區GBA時政一周：逾10萬人內地補換回鄉證

回鄉證過去只能在港澳地區申辦，但考慮到疫情因素，當局推出新安排，在內地的港澳居民如果回鄉證過期、遺失、損毁或被盜，可向全國任何一個縣級公安機關的出入境管理部門申請辦證。

此外，現時用回鄉證辦理交通、金融、電訊、教育、醫療、社保、工商、稅務、住宿等個人事務，有關政府部門和企業、社會服務機構可通過出入境管理局設立的身分認證平台免費快速核驗認證，提高對港澳居民的服務效率。

港會展業倡展覽移師前海

香港貿發局、香港中華廠商聯合會、香港展覽會議業協會、香港線路板協會等香港會展業代表，上月下旬與前海管理局及深圳會展業代表舉行座談會，就深港會展業規則銜接和機制對接，支持港企拓展內地市場等方面提建議。

其中有本港代表支持日後的會展活動在前海舉辦，推動會展業「標準化建設」；前海管理局副局長袁富勇回應稱，當地將積極培育和引入高質素水平會展企業和品牌，加強深港會展業聯動。

黃埔專項政策撐數碼經濟

廣州市黃埔區政府上周在「黃埔數字經濟高峰論壇」上公布支持數碼經濟產業的專項扶持政策「算力算法10條」，黃埔區、廣州開發區將從原創技術創新、產業數碼升級、人才引入等3個層面作獎勵及補貼，例如引入高級人才並建設重大科研平台全國唯一工作站，最高可獲1億元（人民幣，下同）資助。

南沙擬銀彈加碼吸港澳青年

南沙區政府就更新鼓勵支持港澳青年創業就業政策開始第二次公開諮詢。新政策擴大對港澳青年來南沙實習、就業、創業，以至當地企業錄用港澳青年的獎勵補貼規模，其中提出向南沙區就業執業的港澳青年，給予單次最高12萬元就業獎勵，高於原有的1萬元；另向錄用的企業增加薪金補貼，金額為員工實際月薪的20%，每月補貼上限5000元。

此外，新政策提出給予南沙創業的港澳青年單次最高30萬元「落戶補貼」，以及最高100萬元的創業成長獎勵，也較原有的最高10萬元落戶補貼和50萬元的創業成長獎勵為高。是次諮詢截止日期為6月13日。