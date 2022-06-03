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許智峯虛報丹麥外訪 4刑事藐視法庭罪成

【明報專訊】身負4宗刑事案的立法會前議員許智峯，前年獲法庭批准在保釋期間赴丹麥公務外訪，抵達後宣布流亡。律政司控告許智峯4項刑事藐視法庭罪，涉誤導警方和法庭撤銷離境限制。高院法官陳慶偉昨裁定許智峯4罪成立，批評許輕蔑法院公正，有損公眾對公義信心。許回應裁決稱，本案是不折不扣的政治檢控，表明自己藐視「偏離法治的香港法庭」。

許稱藐視「偏離法治的香港法庭」

許智峯在facebook表示，本案源於政權指控「莫須有」，亦是近年首宗流亡者缺席聆訊下定罪的刑事案。許稱藐視香港法庭，亦藐視本案法官陳慶偉，表示是次判決確認司法機構侵犯人權的行為，任何判刑都無損他在國際社會的行動自由。

案件早前於許智峯缺席聆訊下審理，由律政司陳辭舉證。法官陳慶偉在判辭表示，考慮案中證據，認為許向警方和法庭提供虛假的外訪行程，並簽署保釋文件承諾按時應訊，違反保釋條件。陳官稱，許智峯潛逃離港，阻礙案件聆訊程序，裁定他有計劃干擾法院妥善執行公義，亦損害公眾對司法公義的信心。

律政司斥無悔意 有計劃欺騙法庭

判辭提到，許離港後在facebook承認安排虛假的公務外訪，其後丹麥政界人物Anders Storgaard亦確認所謂外訪只是「煙幕」。陳官批評，許勾結Storgaard等人準備文件，突顯他有意逃避司法程序。此外，陳官指許事後在facebook表示知悉本案，但又展現出對香港司法制度的不悅或不滿（displeasure or dissatisfaction），更公開表達對法院公正的輕蔑，進一步顯示有計劃欺騙法庭。

律政司裁決後表示，許對本案欠悔意，潛逃一事又經廣泛報道，法庭應向公眾傳達清楚信息，表明不會容忍同類行為。律政司提出，藐視法庭罪一般判刑以年計，不止是月計的監禁。陳官表示需時撰寫判辭，擇日判刑。

許牽涉的4宗刑事案包括連同林卓廷等涉於2019年7月「光復屯門」遊行中，要求一名市民刪去示威者照片的「意圖妨礙司法公正」案，以及3宗民主派議會藐視案。

【案件編號：HCMP 830/21】

相關字詞﹕高等法院 刑事藐視法庭 許智峯

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