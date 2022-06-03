欣澳連島沙洲兩男女遇溺亡 大浪忽至 好爸爸救人反殞命

先墮海的42歲女子姓麥，同行男友人54歲姓何。據了解，何與妻子育有一對現已各自組織家庭子女，何與妻子及兒子的四口家同住將軍澳健明邨。親友稱何原為廚師，因疫情失業近期常與友人遠足，何妻間中亦有同行。親友形容何為人友善、顧家，常協助妻子做家務，對他意外離世心痛，「咁好嘅人咁就走咗」。

目擊者：水深及膝 報警後失兩人蹤影

現場為鹿頸村與長索島、水退時始出現的連島沙洲，目擊者張小姐表示，昨午12時許與行山友人在鹿頸村碼頭避雨，見女事主在連島沙洲附近嬉水，水深約至膝蓋，突然翻起海浪，女事主墮海呼救。同行男事主上前企圖將她拉回岸邊，疑因大浪未能成功，及後兩人雙雙墮海，並曾高聲呼救。張報警求助，兩人隨後失去蹤影。

救援人員接報到場，水警、消防小艇在海面搜索，消防蛙人下水搜尋，直升機亦奉召到場在上空盤旋協助。約1小時後，救援人員在距離長索島約300多米水域發現兩人，消防蛙人先後將他們救上水警小艇送往鹿頸村碼頭。救護員為兩人初步急救後，再由救護車送院，惜搶救後兩人均證實不治。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，事發時正值潮漲，海水掩蓋沙路，石灘水位高低不一，容易發生意外。胡啟榮續稱，如遇意外，不建議懂游水但不諳拯溺者冒險出海，應立刻報警求助。

專家籲出發前先查看潮汐資訊

過往曾發生救人者一同遇溺意外，由於遇溺者不斷掙扎，單獨拯救會非常危險；懂拯溺者有時亦要2至3人協助拯救，或利用繩索將遇溺者拉回岸邊。

《野外動向HK Discovery》創辦人陳嘉俊表示，不少港人會慕名到連島沙洲遊歷，特別是欣澳長索島與鹿頸村間的沙洲，橫過沙洲前宜先到天文台網站瀏覽潮汐漲退資訊，及配備防滑鞋等裝備。陳續稱，長索島燈塔對開為航道，水流較湍急，在該處嬉水必須留意海浪情况。