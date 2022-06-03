港聞

港聞二

執業30載最深刻一仗：流產嬰終有權安葬

【明報專訊】回顧在港執業的30年，韋智達曾在多宗性小眾平權案取下亮麗戰績，但他最深刻的一仗，是讓原被當作醫療廢物，不足24周的流產嬰得以有權覓得長眠之地，撫平父母痛失愛兒的傷口。他亦會帶着「曾努力讓香港變得更好」的回憶離開，且會記得「那些正直和善良的香港人」。

律師行營運近20年間，曾接辦女同志QT受養人簽證、肛交合法年齡、西貢6幅土地納入郊野公園範圍等案。其中讓韋智達最感觸的，要數他在2018年代表一對夫婦，爭取埋葬不足24周流產嬰的權利，政府其後亦開設「永愛園」，安葬流產嬰。韋智達認為流產對計劃組織家庭的伴侶帶來極大創傷，不忍心見死胎被當作醫療廢物，慶幸自己的努力帶來改變。

會記得「那些正直和善良的香港人」

早於1990年在倫敦取得執業律師資格的韋智達，憶述當初來港僅希望到海外生活及工作，而香港的刑事司法制度與英國較相似。扎根多年，韋智達形容已貢獻自己的事業及人生予香港及香港的法律，難輕易在他方另起爐灶，暫未有下一步計劃。

離港後，韋智達收到不少過去代表的當事人、曾合作的律師傳來信息問候及道謝。當中他最珍而重之的，是不少曾代表律政司在庭上交鋒的對手均送上祝福，讓他深信自己過去的工作即使不獲所有人認同，仍受人敬重，他亦會帶着這些祝福離開。

相關字詞﹕韋智達 人權律師

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