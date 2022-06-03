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港聞二

韋智達：法援制改意興闌珊 憂成調查目標離港

【明報專訊】以人權司法覆核官司著稱的韋智達律師行（Vidler & Co. Solicitors）今停業，律師行4月宣布停業後旋即離港的合伙人韋智達（圖）接受本報專訪，他澄清並非因警方國安處召見而離港，指法援制度改革，收窄司法覆核空間，早令他意興闌珊，決定關閉律師行。大律師公會前主席夏博義遭國安處召見同日離港，更觸及韋的「警戒線」，認為自己成為調查目標僅是時間問題，最終選擇離開香港。

司法覆核限額減 韋：專責律師行難生存

韋智達（Michael Vidler）2003年在港開設律師行，曾接辦變性人W小姐爭取平權等備受矚目的司法覆核案。隨着法援制度今年改革，律師每年限接辦5宗司法覆核案，大律師則限於3宗。韋智達批評改革是「宣布司法覆核作為最後一個政府問責機制的死亡」，因專責司法覆核的律師行在限額下根本難以生存，認為法援署「刻意確保」這類律師行不能營運。律師在限額下，亦難按照以往的策略，針對某些議題接辦案件，逐步爭取相關權利，令他憂慮日後不能再透過司法覆核為同志平權。

面對司法覆核的空間收窄，韋智達相信律師行已難以實踐初衷，為弱勢社群爭取權益，質疑自己「為何還要做下去？為何要令自己承擔風險？」，在港執業30年、開設律師行19年的他，終決定停止在港工作。

香港律師會4月21日向會員宣布韋智達律師行計劃停運後5天，有人見到韋智達離境。他解釋，離港是因眼見李柱銘、吳靄儀等法律界代表人物、立法會前議員、學者、記者一一被拘捕及檢控，令他擔心是自己也會被檢控的前兆。另外，代表法律界在官方場合發言的大律師公會前主席夏博義，亦被國安處召見調查，夏於當晚立即離港，則觸及他的警戒線，令他深信自己「務必要離港」。

遭指定法官點名 「視同遭國安召見」

韋智達重申沒有國安處警員召見他，但曾有「國安法指定法官」在判辭中點名提到韋智達律師行，令他深感威脅，「視之為如同被國安處召見」。

翻查資料，《港區國安法》指定法官陳廣池在審理2019年8月紅磡非法集結案時，提及被告身上有卡片列出多間律師行的電話號碼，包括韋智達律師行，卡片背面則列出被捕者權利。陳官指卡片「顯示背後的組織性和幕後的群體」，但「不會評論這些人是否暴動的鼓勵者或從犯，或是否有人違反專業守則」。

形容香港「徒具舊名，再無其實」

韋智達認為，若被捕者身上有律師卡片，即可指控律師為煽動者，「令人難以置信」，形容判辭如同「提醒警方對我作出行動」，憂慮自己成為調查對象僅時間問題，促使他離港。

1992年在香港取得執業資格的韋智達，曾出任香港律師會法援委員會成員、淫褻物品審裁處委員等職，並兩度當選法律界選委。他慨嘆，過去兩年在惶恐中目睹法治倒退、議會內沒有反對聲音、公民社會崩解、傳媒權力受箝制，形容香港「徒具舊名，再無其實」。

韋智達亦相信，除了受法援改革影響，巿民面對「沒有明顯紅線」的國安法，及當局對批評政府言論的「零容忍」態度，或不敢再透過司法覆核捍衛自身權利。

根據法援署統計，今年首季獲批法援的司法覆核案，較去年同期銳減，亦是近3年新低（見表）。在那些零星的案件中，巿民仍能透過司法覆核作出改變嗎？韋智達沉默半晌後回答，「我只能說，我對部分處理司法覆核案的法官仍有極大信心」。

明報記者 林勵 譚希琳

相關字詞﹕司法覆核 法援改革 韋智達 人權律師

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