建制派推薦 陳國基或任政務司長 葉劉讚八面玲瓏中央信任 狄志遠憂一二把手同出身

候任特首李家超正在組班，下屆司局長人選，不少位置已有眉目（見表）。消息透露，李家超曾提出希望陳國基過渡至下屆班子，但初時被陳婉拒；而政務司長之位，早前傳是保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞和政制局前局長譚志源之爭。峰迴路轉，綜合消息陳國基很大機會過渡至下屆，並轉任政務司長，據了解，陳亦獲多名建制派推薦。

曾任入境處長 遭美制裁

陳國基現年63歲，曾任入境事務處長，在政府的資歷比鄧炳強、曾國衞和譚志源深。2020年，他被指參與制定或執行《港區國安法》，與另外10名中港官員同被美國制裁。

至於下屆新增的政務司副司長，人選仍然是眾說紛紜，有資深建制派表示中美關係有波動，估計由武官出任可能較大；但亦有另一資深建制派認為，被視為下任特首人選之一的鄧炳強未必願意只任副司長，副司長或由文官出任。

多個消息指陳帆或留掌房屋局

此外，外界極為關注分拆的房屋局會由誰人掌舵，之前一直有傳人選是為李家超撰寫政綱的選委會界別立法會議員黃元山，近期傳出現任運房局長陳帆或是其中一個熱門人選，多於兩個消息透露，陳帆正考慮留任房屋局長。

最新傳出公務員事務局長聶德權有可能平調轉任勞工及福利局，而勞福局常秘劉焱也是局長人選。聶德權昨早在立法會被追問傳聞，表示「不評論」。

狄志遠認為，因應勞福局性質，局長要與各界溝通，且要能與公務員合作，來自公務員系統人士任局長較有利。

陳茂波料留任 鄭若驊傳有去意

本報早前曾報道財政司長陳茂波很大可能留任，至於律政司長方面，原料鄭若驊留任，但近日有建制派稱鄭有去意；而財政司副司長則有可能由發展局長黃偉綸升任，但有建制派對黃評價平平，認為他在發展局任內成果不突出。而傳有機會出任律政司副局長的經民聯議員梁美芬、出任民政及青年事務局長的民建聯張國鈞昨繼續不回應有關傳聞。

湯家驊讚陳性格溫和 「好傾得埋」

對於陳國基可能出任下屆政務司長，葉劉淑儀昨在立法會回應記者時認為，陳有一定能力，特首辦與各政府部門接觸很廣闊，跟中央政府很多交往，相信如果他做政務司長是適當人選。葉太又說，雖然陳是紀律部隊出身，但相信他會秉公辦事，對所有公務員，不論文官、武官都一視同仁，照顧政府整體利益。行政會議成員湯家驊認為，陳國基已擔任特首辦主任5年，負責組織和執行很多政府的工作，擁有相當豐富經驗。他說，即使陳國基缺乏管治公務員團隊的經驗，但是相信對陳國基而言並非困難的事。他讚揚陳國基的性格溫和，形容「同佢好傾得埋」。