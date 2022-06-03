聶德權稱公務員非鐵飯碗 晉升非排櫈仔

立會通過促政府改革公務員制度

根據公務員事務局數字，過去5個財政年度，共1124名公務員因行為不當或干犯刑事罪行遭採取紀律行動或懲處，155人被免職；2021/22年度則有189人遭採取紀律行動或懲處，51人被免職。

立法會昨通過新民黨李梓敬動議「改革公務員制度，提升政府效能改革」無立法效力的議員議案。多名議員發言時批評公務員文化「少做少錯、不做不錯」，也有議員批評政府在第五波疫情表現，但高級公務員仍獲建議加薪。

專業動力林素蔚更要求，當局獎勵及處分表現最好及最差各一成公務員。勞聯周小松則說，雖然公眾對政府疫情表現有意見，但不應因不能向政治委任官員問責，就「入晒公務員數」。

立法會最終不記名下通過促請政府改革公務員制度，並為首長級公務員職位升遷制訂關鍵績效指標。至於工聯會黃國提出要為首長級公務員加入國籍限制，及選委會林順潮提出公務員升遷應積極聆聽各界意見的兩個修正案，則被否決。

聶德權回應說公務員晉升從來不是對長期服務的回報，有過人表現的公務員不用儲夠年資才可獲晉升。他又重申，政府極重視公務員品行操守，對個別涉嫌違法或違紀公務員，一定根據紀律機制嚴肅處理。