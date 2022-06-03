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煤氣擬8月起加價 七成家庭每月最多加10元

【明報專訊】煤氣相隔3年再加價。香港中華煤氣有限公司昨公布，建議8月1日起調整煤氣費，每兆焦耳標準收費提高1.15仙，至27.2仙，加幅4.4%，並承諾未來兩年不會調高標準收費，有關建議已交立法會經濟發展事務委員會傳閱。煤氣公司常務董事陳永堅表示已有3年無加價，經營成本上升，今年有需要調整收費。有基層團體批評，現時加煤氣費會加重小市民負擔。

加4.4%稱成本漲 承諾兩年不加

煤氣公司今次加價，相當於2021年實質煤氣費的3.95%，估計約七成家庭用戶每月多付不多於10元，近半工商業用戶每月多付少於290元。煤氣公司承諾，是次調整後兩年不會加價，並會持續投資於基建設施、環境保護、安全及服務等。煤氣公司又表示，為支援有需要家庭及協助餐飲業界，已向優惠計劃下的每個家庭派發200元餐飲券。

陳永堅表示過去3年經營成本上漲，包括工程材料及員工開支等，累積通脹預計約4%，煤氣公司開源節流後，仍未能抵消成本增加。陳說煤氣公司每年投資超過10億元於管網及供氣設施，以維持安全可靠供氣，因此有需要調整收費，認為是次調整對用戶的支出增加溫和。

環境局：加幅經政府審視調整

環境局回覆指，煤氣公司收費及利潤不受政府規管，政府審視加價理據，向其提出建議，煤氣公司已應政府要求，把加幅調整至現時水平。煤氣公司自1997年簽定《資料及諮詢協議》，至今共7次調高標準收費，上次是2019年8月調高4.4%。

餐飲聯：經濟未復常 再添食肆負擔

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，飲食業有2%至3%為大型食肆，每月煤氣費數萬至10萬元，4.4%加幅對有關用戶影響較大。他認為，雖然過去3年無加煤氣費，但目前社會經濟未復常，就算食肆生意回升，加煤氣費仍造成一定負擔。他又擔心，加煤氣費引致其他公共事業收費一併增加。關注基層的社區組織協會幹事吳衛東表示，煤氣公司近獨市經營，現時市民開工不足及失業仍嚴重，而最低工資將至少持續凍結至明年，如政府沒加大扶貧力度，煤氣公司目前加價屬不負責任，將負擔轉嫁小市民。

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