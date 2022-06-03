中學舞班6人中招 8校錄至少兩個案

舞班外未見個案 學校免停課

昨有34間學校呈報共40宗個案，涉28名學生及12名教職員。上智英文書院爵士舞班5名學生及1名教師染疫，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有關師生曾於本周日（29日）上午約9至12時上課，導師翌日發病，5名學生本周二及三感不適，隨後檢測陽性。張補充，班上11名學生及導師跳舞時有戴口罩，但由於課時較長，中途有人會除口罩喝水，估計因此傳播，無染疫的學員須留家檢疫。

被問到個案所涉班別、學校是否要停課，張竹君回應稱「有高班、低班（的學生）」，個案就讀的班別未見其他個案，故認為爵士舞班內出現爆發，無建議該校停課。

國際校兩幢宿舍4人中

張竹君：分佈較散

另外，李寶椿聯合世界書院學生宿舍有4人染疫。張竹君表示，該校有4幢學生宿舍，3宗個案住同一大樓，其中2人房間屬同層不同坐向，她形容個案分佈「比較散」，已安排同房者隔離。

本報就事件向兩校查詢，截稿前未獲回應。

（新冠疫情）