再一酒吧爆疫 衛署：不排除反彈 同於中環 LINQ錄18個案 1人曾到Iron Fairies

「LINQ」群組患者涉11男7女，10人5月27日到訪、10人28日到訪，均於晚上8時至凌晨2時期間，其中2名患者兩日均有到訪，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步了解酒吧沒跳舞設施，亦沒DJ（唱片騎師）打碟，顧客主要是除口罩喝酒聊天。LINQ一名患者曾到早前爆疫的酒吧Iron Fairies & J. Boroski，張竹君說暫無法判斷該人是否感染源，已派人到場視察及取「安心出行」紀錄，LINQ昨於社交網站表示會關門數日。

基因分析 兩中環酒吧非同一群組

酒吧Zentral再多兩宗個案，累計33名顧客染疫；Iron Fairies亦多兩宗，共51人染疫，涉2名職員。張竹君表示，根據部分個案基因分析結果，兩間酒吧患者樣本有分別，並非同一爆發群組，而上述兩店約數十人未遵強制檢測公告，當局將跟進及採法律行動。

酒吧重開不可設表演及跳舞，但Zentral及Iron Fairies爆疫當日均疑有人跳舞，食環署回覆稱正了解情况。另署方昨視察LINQ，當時未有營業，正了解情况，最近曾在3月7日巡查該處，當時未有違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

繼前日單日增505宗陽性個案後，昨亦增489宗。張竹君表示，近日疫情對比早前「偏高咗啲」，可能屬快速抗原測試呈報問題影響，同時不排除有反彈迹象，5月25日港大的病毒即時有效繁殖率為1.07，仍要密切觀察，其他指標如污水檢測等沒增加。

梁子超：不涉變種 假期後爆發風險不大

呼吸系統專科醫生梁子超認為，今次首兩間爆疫酒吧累計數十人染疫，主因是場內人流密集，同時有人除口罩跳舞，現群組不涉新變異病毒株，料假期後爆發風險不大，惟今次酒吧爆疫逾10日仍未完成檢測及追蹤，容易造成二代傳播，當局應向酒吧業界清楚解釋防疫規定及加強巡查，一旦出現個案盡快介入，盡可能在約一周內完成追蹤。

另外，本港再發現8宗懷疑屬變異病毒株Omicron BA.2.12.1個案，其中29歲男子居於啟鑽苑啟雋閣，暫源頭不明。另有一家三口居於九龍灣麗晶花園6座，以及一家四口居於太古城鄱陽閣，由於上述大廈有麥當勞群組患者居住，張竹君說同廈個案可能與群組有關，有源頭不明的個案則顯示社區可能有隱形傳播。

快測覆檢陰性比例升

6人疑為「疫苗通」虛報 3人被捕

日前衛生防護中心稱，快測陽性呈報覆檢後陰性比例高於以往，中心昨說共發現6人懷疑刻意提供虛假資料取得康復紀錄使用「疫苗通行證」，已交警方跟進，當中3人被捕。張竹君表示，5月30日150宗快測陽性呈報中，31宗覆檢陰性，比率21%，高於前一周平均17%，提醒任何人明知而提供虛假或具誤導資料屬犯罪，經定罪可被罰款或監禁。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676