大灣區GBA專題：普通話水平測試 搵工升學幫助大

近年有立法會議員提議香港公務員入職要測試普通話水平。現時對普通話能力和水準的要求已經不只局限於普通的社交應用。事實上，在內地高校學習就讀的香港學生超過1.5萬人，其中廣東省超過一半。內地港生了解國情、視野廣闊，有較大意願留在內地，尤其是大灣區發展，估計在大灣區的內地港生和畢業生有數萬人。若要在內地發展事業或繼續讀書，若能說一口流利的普通話相當有利。

獲內地機構政府普遍認同

在疫情前，香港學生可以往內地修讀暑假課程，也可以參加普通話水平測試。在疫情期間可以透過大學或專修學院舉辦的國家語委普通話水平測試（Putonghua Proficiency Test, PSC）獲得證書。普通話水平測試分為三級六等，即一、二、三級，每一級再分為甲乙兩等，一級甲等為最高，三級乙等為最低。根據應試人在測試中所獲得的分值，確定等級。等級證書是持有人普通話語言能力的憑證，也是各類管理機構或僱主衡量其從業人員普通話水平的客觀依據。普通話水平測試在政府機構及內地獲得普遍認同及具有權威性。普通話水平測試通常於每年4月、8月及12月舉行。4月、8月舉行電測及面測，12月只舉行電測模式。

測試每年4月8月12月舉行

普通話證書的重要性在於工作性質上，香港年輕人到大灣區工作，特別是想在投身教育界，以申請內地教師資格證，申請人的普通話水平必須達到國家語委的《普通話水平測試等級標準》二級乙等或以上標準，而語文教師應達到二級甲等或以上標準。中國國務院公布《關於全面加強新時代語言文字工作的意見》，當中要在2025年普通話在全國普及率達到85%，而在港澳台語言方面，文件提到要深化與港澳台地區語言文化交流合作，支持港澳地區普通話教育，合作開展普通話水平測試，提高港澳地區普通話應用水平。早前教育部首次發表《大灣區語言生活狀况報告》，提出84項建議，包括香港將普通話教育作為政策，適度融入考評體系，使小學、初中、高中的普通話教育能夠連貫銜接，增強教與學的動力 。教育局指出，現時本港所有中小學學生均須修讀普通話科。明白港人在大灣區升學及就業等，需充分掌握語言及文字，局方除了在課程及評估外，亦正加強學生內地交流計劃、姊妹學校計劃等活動，以促進學生學習興趣及成效。

內地考教師資格公務員 尤其重要

如果年輕人想在內地考取教師資格證，普通話是最基本的要求；如果想考公務員，那普通話水平不能低於三級甲等，由於南方人從小受方言影響，平舌音、翹舌音不分，前鼻音、後鼻音不分已成為了習慣，不少港人只會「港普」。但當在大灣區工作時，很多職業都和普通話綁有關係，因此普通話水平測試還是比較重要，值得一考。

[活在灣區]