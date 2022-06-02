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糾黨摑12歲「情敵」搶手機 6少年少女認罪

【明報專訊】12歲女童被指約會女童黨的男友，於將軍澳寶康公園公廁遭5名少女輪流掌摑，更被搶去手提電話變賣。5女1男被控搶劫等3罪，他們昨在區院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，搶劫罪則不予起訴，存檔法庭。當中4人另承認一項處理贓物罪，法官葉佐文下令4人各須向事主賠償2000元，並將案件押後至7月12日，以待索取事主創傷報告，其間被告准保釋候判。

被告為男子張庭叡（現年17歲），女子鄭靈玉（16歲）、陳柏迎（17歲）、呂子晴（18歲）、鄭愷晴（18歲）及李菀淇（18歲）。6人同被控搶劫罪，以及襲擊致造成身體傷害的交替控罪。張庭叡、鄭靈玉、陳柏迎及李菀淇另被控處理贓物罪。

控方案情指出，首被告2019年5月18日下午相約事主在公園見面，首被告的女友、即次被告着事主陪她入女廁，次被告就感情糾紛責罵事主，問事主怎樣認識其男友。5名女被告在女廁輪流掌摑事主，對她拳打腳踢，其中第三被告更用膠牌擊打事主頭部，並叫受害人不要「搞」次被告的男友。眾女被告用水淋事主，令其頭髮全濕。

第三被告曾把事主推入廁格內關門，事主受驚下應對方要求交出電話。其間有途人進入女廁，眾女被告遂與門外的首被告逃去，部分被告把事主電話轉售並瓜分款項。

「男主角」稱睇水

認有份變賣手機

6名被告於事發後數日被捕，首被告在警誡下稱「唔關我事，係班女仔打受害人」，他當時只是「睇水」，又承認與其他被告將事主電話以700元賣出。事主其後發現雙肩和背部擦傷，同日出院。

【案件編號：DCCC 388/21】

相關字詞﹕處理贓物 襲擊致造成實際身體傷害 區域法院 童黨欺凌 將軍澳

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