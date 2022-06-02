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貨櫃檢90萬件管制藥 拘物流公司兩人

【明報專訊】海關根據情報分析，上月26日抽查一個從日本抵港、報稱載有奶粉的20呎貨櫃，檢獲約90萬件共32種懷疑非法進口受管制藥物，估計市值約1900萬元。經跟進調查後，拘捕56歲物流公司男董事及54歲女職員。

海關海域科貨櫃貨物檢查組督察劉芷欣指出，海關根據情報，鎖定一個由日本運到香港、報稱載有奶粉的20呎貨櫃，經檢驗發現963箱未列艙單的懷疑受管制藥物，市值約1900萬元，當中包括美容針劑、皮膚藥膏、止痛貼和眼藥水等。案件隨即交由海關有組織罪案調查科跟進調查。

公司多次改指示 試探是否受查

海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩表示，關員分析涉案貨櫃的文件，發現收貨人為物流公司，遂採取監控遞送。行動中發現涉事物流公司多次更改指示，包括拒絕接收貨櫃、更改送櫃時間及地點等，以試探貨櫃是否被扣查及意圖增加海關偵查難度。關員於上月30日在文錦渡一個物流倉拘捕54歲女子，涉嫌輸入未列艙單貨物。翌日再拘捕涉事物流公司男董事。

經初步調查相信，涉案藥物會轉運至其他國家或地區，不會在本港銷售，當中約有三分之一懷疑為第一部毒藥，需經化驗才能確定成分，暫時未見藥物包裝有香港註冊編號。涉案物流公司除處理今批懷疑受管制藥物，亦有處理其他貨物。案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。據悉，該批藥物將轉往內地銷售。

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