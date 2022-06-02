劏房掃毒拘兩人 檢蠍式衝鋒槍50彈

檢K仔霹靂可卡因等 市值360萬

港島總區反三合會行動組經深入調查，前日下午4時30分於深水埗元州街一大廈截查30歲姓楊男子，在他身上搜獲1.5公斤氯胺酮（K仔），將他拘捕並押返居住的劏房搜查，再檢獲3.7公斤氯胺酮（K仔）、350克霹靂可卡因、1.26公斤Happy粉與及一批毒品包裝工具，檢獲毒品總值約360萬元。

衝鋒槍機件齊全 警查來源

探員搜查期間發現一支短式衝鋒槍、50發子彈、一個彈匣、一個消音器及一個鐵蓮花狀的電擊器。該名姓楊男子及劏房內27歲姓蔡女子涉嫌販毒、無牌管有槍械及彈藥及藏有攻擊性武器被捕。被捕二人為情侶，報稱無業，由探員帶署扣查。

港島總區反三合會行動組總督察何恩傑指出，經軍械鑑證科專家初步檢視，槍械為Vz.61蠍式衝鋒槍，機件齊全，至於發射能力或曾否被使用，需進一步檢驗。警方正調查槍械來源及管有目的，現階段不排除任何可能，包括黑幫械鬥或是否有激進人士在未來某些日子襲擊他人等。涉案槍械並未上膛，子彈分裝在多個小包。該支衝鋒槍如在鬧市使用，可能造成嚴重人命傷亡，後果不堪設想。

根據資料，捷克製Vz.61蠍式衝鋒槍，原型於1959年推出，稱為S-59衝鋒槍，1961年正式獲採用時，被定型為「1961年型衝鋒槍」或簡稱Vz.61，因槍托外型如蠍子尾、體積細小，故稱為「蠍式衝鋒槍」，最初多為軍警及民航機保安員使用，其隱蔽性高，滅聲效果極好，後來亦被恐怖組織使用。