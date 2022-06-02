港聞

港聞二

濫收水費首案 劏房業主罰5000 團體冀當局主動巡查 稱租客憂退租不敢舉報

【明報專訊】長沙灣福華街某劏房業主去年10月向租戶收取每立方米15元的水費，涉嫌濫收水費。該業主昨於九龍城裁判法院承認控罪，罰款5000元，為《水務設施規例》（下稱《規例》）去年5月修訂以來首宗定罪個案。有關注團體形容首次有業主被定罪是好事，但相信案件「冰山一角」，不少租戶擔心被退租不敢舉報業主，冀當局主動巡查。

收每立方15元水費 租戶舉報揭發

被告鄭榮基承認於2021年10月違反《規例》第47（1）條就禁止出售用水的規定。案情稱，水務署最高級別的第四級水費為每立方米11.97元，惟被告向一個租戶收取每立方米15元水費，該租戶去年12月底向水務署舉報揭發事件。

《規例》去年經修訂後，規定業主只能向租戶收取繳予水務署的水費，若未經許可收取過量水貴，最高罰款1萬元。水務署表示，希望此案能向劏房業主發出強烈信息，須遵守有關法例，同時提醒被濫收水費者行使法律權益挺身舉報。

團體指罰款不高 影響有限

全港關注劏房平台成員賴建國認為，以往租戶只能透過小額錢債審裁處向業主追討水費，修例後首次有業主被定罪「始終係件好事」，但憂慮罰款不高，對業主影響有限，只能冀判決令業主引以為鑑，停止濫收水費。

他續稱，本案屬典型案例，濫收每立方米15元水費在劏房頗為常見。惟《規例》依賴租戶舉報業主，租戶「肉隨砧板上」，擔心業主退租或報復，自知被濫收水費亦只能啞忍，加上劏房戶對《規例》認識不多，冀署方主動巡查及執法。

【案件編號：KCS 12796/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 水費 水務署 劏房

上 / 下一篇新聞

天安門母親：依法追究 堅定走下去 堅持「真相、賠償、問責」訴求 今年再兩難屬離世
天安門母親：依法追究 堅定走下去 堅持「真相、賠償、問責」訴求 今年再兩難屬離世
紐約重建六四館 王丹：呈現港與六四關係
紐約重建六四館 王丹：呈現港與六四關係
林新強：維園僅舉燭違法機率小 謝偉俊：靜態悼念沒問題
林新強：維園僅舉燭違法機率小 謝偉俊：靜態悼念沒問題
青年涉踢警控拒捕 稱遭噴椒「唞唔到氣」暈倒
青年涉踢警控拒捕 稱遭噴椒「唞唔到氣」暈倒
立會外集結 社工踢警遭索償
立會外集結 社工踢警遭索償
宣誓存疑須答問題 區議員姚鈞豪：不會覆
宣誓存疑須答問題 區議員姚鈞豪：不會覆
議員聯署促助活化海鮮舫 商業保育並行 學者倡改建李小龍博物館
議員聯署促助活化海鮮舫 商業保育並行 學者倡改建李小龍博物館
田啟文：港地標剩無幾 取景轉外地
田啟文：港地標剩無幾 取景轉外地
廚房躉船傾側 集團：4月通過年檢
廚房躉船傾側 集團：4月通過年檢
郭蔭庶任公務員學院長 蔡子強：應驗「武進文退」
郭蔭庶任公務員學院長 蔡子強：應驗「武進文退」
昨增505宗七成快測 近日覆檢陰性比例大升 快測呈報飈 衛署：疑為「疫苗通」虛報
昨增505宗七成快測 近日覆檢陰性比例大升 快測呈報飈 衛署：疑為「疫苗通」虛報
機場停機坪員工證染BA.5 不似港相關個案
機場停機坪員工證染BA.5 不似港相關個案
研究：其他平台+第三針mRNA 輕症成效如3針mRNA
研究：其他平台+第三針mRNA 輕症成效如3針mRNA
彭博：港航空業游說減至3日隔離
彭博：港航空業游說減至3日隔離
周達權：黎智英指示 力高無向科技園申牌
周達權：黎智英指示 力高無向科技園申牌
將軍澳運動場顯示44.6℃ 署方稱故障
將軍澳運動場顯示44.6℃ 署方稱故障
劏房掃毒拘兩人 檢蠍式衝鋒槍50彈
劏房掃毒拘兩人 檢蠍式衝鋒槍50彈
貨櫃檢90萬件管制藥 拘物流公司兩人
貨櫃檢90萬件管制藥 拘物流公司兩人
兩女生僻靜長梯遭非禮 21歲男被捕
兩女生僻靜長梯遭非禮 21歲男被捕
慈善家馬登夫人離世 享壽96
慈善家馬登夫人離世 享壽96
糾黨摑12歲「情敵」搶手機 6少年少女認罪
糾黨摑12歲「情敵」搶手機 6少年少女認罪
大灣區GBA專題：普通話水平測試 搵工升學幫助大
大灣區GBA專題：普通話水平測試 搵工升學幫助大
大灣區GBA專題：個案一 李小姐：考獲二級或以上等同專業技能
大灣區GBA專題：個案一 李小姐：考獲二級或以上等同專業技能
大灣區GBA專題：個案二 Elaine Wong：考高分關鍵「夠勤力」
大灣區GBA專題：個案二 Elaine Wong：考高分關鍵「夠勤力」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】竹篙灣考DSE 試卷也「隔離」 考評局設獨立房間改卷
【Emily】竹篙灣考DSE 試卷也「隔離」 考評局設獨立房間改卷
【Emily】中環街市微縮展尋今昔香港
【Emily】中環街市微縮展尋今昔香港
【Emily】內地聯繫將更緊密 消委會開微信公眾號
【Emily】內地聯繫將更緊密 消委會開微信公眾號
【Emily】幫補辦事處運作 陳振哲開舖賣凍肉
【Emily】幫補辦事處運作 陳振哲開舖賣凍肉
【Emily】民建聯爭取全港學童免費打HPV疫苗
【Emily】民建聯爭取全港學童免費打HPV疫苗