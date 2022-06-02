濫收水費首案 劏房業主罰5000 團體冀當局主動巡查 稱租客憂退租不敢舉報

收每立方15元水費 租戶舉報揭發

被告鄭榮基承認於2021年10月違反《規例》第47（1）條就禁止出售用水的規定。案情稱，水務署最高級別的第四級水費為每立方米11.97元，惟被告向一個租戶收取每立方米15元水費，該租戶去年12月底向水務署舉報揭發事件。

《規例》去年經修訂後，規定業主只能向租戶收取繳予水務署的水費，若未經許可收取過量水貴，最高罰款1萬元。水務署表示，希望此案能向劏房業主發出強烈信息，須遵守有關法例，同時提醒被濫收水費者行使法律權益挺身舉報。

團體指罰款不高 影響有限

全港關注劏房平台成員賴建國認為，以往租戶只能透過小額錢債審裁處向業主追討水費，修例後首次有業主被定罪「始終係件好事」，但憂慮罰款不高，對業主影響有限，只能冀判決令業主引以為鑑，停止濫收水費。

他續稱，本案屬典型案例，濫收每立方米15元水費在劏房頗為常見。惟《規例》依賴租戶舉報業主，租戶「肉隨砧板上」，擔心業主退租或報復，自知被濫收水費亦只能啞忍，加上劏房戶對《規例》認識不多，冀署方主動巡查及執法。

【案件編號：KCS 12796/22】