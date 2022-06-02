港聞

港聞二

彭博：港航空業游說減至3日隔離

【明報專訊】港府昨起更新航班「熔斷機制」罰則，如有航班因乘客不符登機條件來港而觸發熔斷機制，10天內首次出現該情况會先警告及罰款2萬元，第二次才會禁航線着陸本港5天，但仍維持入境隔離7天的安排。彭博昨引述消息稱，香港航空公司代表協會正游說港府，將入境隔離日數由7日縮短至3日，希望取消登機前的新冠病毒檢測及取消航班熔斷機制。

稱航企協會讚最新措施減負擔

彭博報道，航空業預期港府會循序漸進減少旅客入境限制，認為建議入境隔離日數縮短至3日可與機組人員檢疫期看齊。報道提到，香港航空公司代表協會主席、國泰航空客運董事劉凱詩周一（5月30日）向部分航空公司代表協會會員發電郵，讚揚本港昨日實施的新措施可減輕乘客及航空公司負擔，有助本港恢復旅遊。

本報曾致電及電郵至香港航空公司代表協會查詢，職員表示沒回應（Nothing to say），電郵至截稿前未獲回覆。國泰航空則回覆相關事宜可直接向香港航空公司代表協會秘書處查詢，惟秘書處至截稿前未回覆。運房局回應稱相關事宜非由其部門負責，而食衛局至截稿前未回覆。

當局昨起除放寬航班熔斷機制，同時放寬部分檢測限制，如3歲以下小童、經香港轉機或過境者，不必出示登機前48小核酸檢測證明。不過提早完成強制檢疫者須額外於抵港第9天做核酸檢測，即檢疫者須在酒店每日做快速抗原測試，以及抵港第5天做核酸檢測，完成檢疫後亦須於第9天及第12天做核酸檢測。

相關字詞﹕香港航空公司代表協會 入境檢疫 航班熔斷

上 / 下一篇新聞

天安門母親：依法追究 堅定走下去 堅持「真相、賠償、問責」訴求 今年再兩難屬離世
天安門母親：依法追究 堅定走下去 堅持「真相、賠償、問責」訴求 今年再兩難屬離世
紐約重建六四館 王丹：呈現港與六四關係
紐約重建六四館 王丹：呈現港與六四關係
林新強：維園僅舉燭違法機率小 謝偉俊：靜態悼念沒問題
林新強：維園僅舉燭違法機率小 謝偉俊：靜態悼念沒問題
青年涉踢警控拒捕 稱遭噴椒「唞唔到氣」暈倒
青年涉踢警控拒捕 稱遭噴椒「唞唔到氣」暈倒
立會外集結 社工踢警遭索償
立會外集結 社工踢警遭索償
宣誓存疑須答問題 區議員姚鈞豪：不會覆
宣誓存疑須答問題 區議員姚鈞豪：不會覆
議員聯署促助活化海鮮舫 商業保育並行 學者倡改建李小龍博物館
議員聯署促助活化海鮮舫 商業保育並行 學者倡改建李小龍博物館
田啟文：港地標剩無幾 取景轉外地
田啟文：港地標剩無幾 取景轉外地
廚房躉船傾側 集團：4月通過年檢
廚房躉船傾側 集團：4月通過年檢
郭蔭庶任公務員學院長 蔡子強：應驗「武進文退」
郭蔭庶任公務員學院長 蔡子強：應驗「武進文退」
昨增505宗七成快測 近日覆檢陰性比例大升 快測呈報飈 衛署：疑為「疫苗通」虛報
昨增505宗七成快測 近日覆檢陰性比例大升 快測呈報飈 衛署：疑為「疫苗通」虛報
機場停機坪員工證染BA.5 不似港相關個案
機場停機坪員工證染BA.5 不似港相關個案
研究：其他平台+第三針mRNA 輕症成效如3針mRNA
研究：其他平台+第三針mRNA 輕症成效如3針mRNA
周達權：黎智英指示 力高無向科技園申牌
周達權：黎智英指示 力高無向科技園申牌
將軍澳運動場顯示44.6℃ 署方稱故障
將軍澳運動場顯示44.6℃ 署方稱故障
濫收水費首案 劏房業主罰5000 團體冀當局主動巡查 稱租客憂退租不敢舉報
濫收水費首案 劏房業主罰5000 團體冀當局主動巡查 稱租客憂退租不敢舉報
劏房掃毒拘兩人 檢蠍式衝鋒槍50彈
劏房掃毒拘兩人 檢蠍式衝鋒槍50彈
貨櫃檢90萬件管制藥 拘物流公司兩人
貨櫃檢90萬件管制藥 拘物流公司兩人
兩女生僻靜長梯遭非禮 21歲男被捕
兩女生僻靜長梯遭非禮 21歲男被捕
慈善家馬登夫人離世 享壽96
慈善家馬登夫人離世 享壽96
糾黨摑12歲「情敵」搶手機 6少年少女認罪
糾黨摑12歲「情敵」搶手機 6少年少女認罪
大灣區GBA專題：普通話水平測試 搵工升學幫助大
大灣區GBA專題：普通話水平測試 搵工升學幫助大
大灣區GBA專題：個案一 李小姐：考獲二級或以上等同專業技能
大灣區GBA專題：個案一 李小姐：考獲二級或以上等同專業技能
大灣區GBA專題：個案二 Elaine Wong：考高分關鍵「夠勤力」
大灣區GBA專題：個案二 Elaine Wong：考高分關鍵「夠勤力」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】竹篙灣考DSE 試卷也「隔離」 考評局設獨立房間改卷
【Emily】竹篙灣考DSE 試卷也「隔離」 考評局設獨立房間改卷
【Emily】中環街市微縮展尋今昔香港
【Emily】中環街市微縮展尋今昔香港
【Emily】內地聯繫將更緊密 消委會開微信公眾號
【Emily】內地聯繫將更緊密 消委會開微信公眾號
【Emily】幫補辦事處運作 陳振哲開舖賣凍肉
【Emily】幫補辦事處運作 陳振哲開舖賣凍肉
【Emily】民建聯爭取全港學童免費打HPV疫苗
【Emily】民建聯爭取全港學童免費打HPV疫苗