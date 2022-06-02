彭博：港航空業游說減至3日隔離

稱航企協會讚最新措施減負擔

彭博報道，航空業預期港府會循序漸進減少旅客入境限制，認為建議入境隔離日數縮短至3日可與機組人員檢疫期看齊。報道提到，香港航空公司代表協會主席、國泰航空客運董事劉凱詩周一（5月30日）向部分航空公司代表協會會員發電郵，讚揚本港昨日實施的新措施可減輕乘客及航空公司負擔，有助本港恢復旅遊。

本報曾致電及電郵至香港航空公司代表協會查詢，職員表示沒回應（Nothing to say），電郵至截稿前未獲回覆。國泰航空則回覆相關事宜可直接向香港航空公司代表協會秘書處查詢，惟秘書處至截稿前未回覆。運房局回應稱相關事宜非由其部門負責，而食衛局至截稿前未回覆。

當局昨起除放寬航班熔斷機制，同時放寬部分檢測限制，如3歲以下小童、經香港轉機或過境者，不必出示登機前48小核酸檢測證明。不過提早完成強制檢疫者須額外於抵港第9天做核酸檢測，即檢疫者須在酒店每日做快速抗原測試，以及抵港第5天做核酸檢測，完成檢疫後亦須於第9天及第12天做核酸檢測。