研究：其他平台+第三針mRNA 輕症成效如3針mRNA

中大醫學院研究團隊近日在《英國醫學期刊》發表最新研究，回顧國際文獻，分析全球15國家、逾1億接種者數據，比較全球7種新冠疫苗及24個疫苗組合功效，包括復必泰（BioNTech）、科興（CoronaVac）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）及強生疫苗（Janssen）等。

研究顯示，3針都打mRNA疫苗，預防新冠輕症的成效達96%，而不論首兩針打何種平台的疫苗，第三針打mRNA疫苗作為加強劑，預防新冠輕症的成效接近3針都打mRNA，研究團隊鼓勵市民第三針打mRNA疫苗以增強免疫力。

研究團隊又指出，第三針須打mRNA疫苗，才可有效預防Omicron感染。

一周4宗針後亡 「沒證據關疫苗」

此外，政府昨更新疫苗接種監測，截至5月29日晚本港已接種1696萬針疫苗，衛生署共接獲7563宗異常事件報告，過去一周衛生署接獲4宗打針後14日內離世的死亡報告，涉及一名83歲男子及3名52至95歲女子，沒臨牀證據顯示個案由疫苗引起。

（新冠疫情）