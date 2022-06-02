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機場停機坪員工證染BA.5 不似港相關個案

【明報專訊】本港昨新增一宗源頭不明變種新冠Omicron BA.5的個案，涉日前公布帶L452R變異基因、在機場停機坪辦公室工作的44歲男子。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新個案與本港涉BA.5的個案有「比較大差別」，另未見非常相似的海外案例，故現時未能判斷感染源。

張竹君昨在疫情記者會解釋，按病毒基因排序分析，太古城麥當勞相關群組的個案SNP（單核苷酸多態性）幾乎無異，而44歲停機坪男職員的病毒全基因排序與本港已知輸入個案有逾10個SNP分別，另與英國、南非等地個案則有3至7個分別。她補充，停機坪辦公室或屬高危地方，但患者日常並不會接觸外來人士，暫未找到感染源。

專家：或接觸轉機客不留港機組

港大公共衛生學院教授潘烈文認為，在停機坪工作的患者有可能接觸到轉機客、不在香港停留的機組人員，或帶病毒的貨物等而受感染，故在香港找不到輸入個案病毒基因與該個案相似，而病源所在的國家有可能較少做病毒基因排序或測試比率較低，故在國際病毒基因庫也找不到相似排序。至於會否本地出現BA.5傳播、並已有變異，潘認為，香港的個案排序比率較高，相信在本地傳播至有變異才發現的可能較低。

會展清潔工住所疑垂直傳播

另外，疑帶BA.2.12.1、病毒基因排序與麥當勞群組幾乎相同的會展群組昨增5宗個案。早前公布63歲會展女清潔工居住的九龍城利榮大廈，昨增5名居民染疫，包括兩對夫婦。張竹君表示，連同女清潔工及其染疫家人，該廈的個案分佈在4個單位，只有一人單位屬不同坐向，懷疑大廈出現垂直傳播。本港共錄得92宗BA.2.12.1個案，張竹君另稱，至昨有35宗懷疑或已確認帶BA.2.12.1的本地個案。

（新冠疫情）

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