昨增505宗七成快測 近日覆檢陰性比例大升 快測呈報飈 衛署：疑為「疫苗通」虛報

單日陽性個案急增，徐樂堅表示，根據重症、深切治療部及隔離病房使用量等反映醫院壓力的指標，本港疫情仍然平穩。

多「早前染疫者」查詢補紀錄

徐樂堅昨在疫情記者會表示，近日不少聲稱已接種兩劑疫苗、曾在2至3月染疫，但未有呈報快測結果的市民查詢如何補回確診紀錄，他說，上述患者康復逾一個月，打第三針屬相當安全，籲有關人士「毋須糾纏於取得一段時間之前的康復紀錄」，現時「最容易的解決方法」必定是盡快接種疫苗，亦不要嘗試提供假資料。

港府曾表示會抽查呈報快測陽性的市民做核酸覆檢，徐樂堅稱，隨本港單日個案數減少，現時會跟進每宗呈報個案，發現覆檢陰性比例從約7%上升到15%至38%。但他補充，往日大部分覆檢陰性個案涉快測套裝不準確等問題，即使目前比率有所增加，不代表所有個案均屬虛報，當局會先調查，另提醒市民在快測陽性24小時內呈報。

警接5宗虛報轉介

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，呈報虛報資料屬違法，中心一旦證實個案為陰性，會將個案從確診數字中剔除。她又稱，如明知而向授權人員提供虛假、具誤導性資料，可罰款及監禁6個月。警方回應稱，接獲5宗相關轉介，交由網絡安全及科技罪案調查科調查，至昨日3人被捕。

酒吧增21宗 各近百客未檢測

另外，中環酒吧群組繼續擴大，昨新增21宗個案，兩間酒吧累計共76名顧客及兩名職員染疫。其中Iron Fairies & J. Boroski昨增兩名職員及15顧客陽性。張竹君表示，該酒吧其中一名侍應在上周六發病，另一名調酒師則沒有病徵，估計二人均在酒吧受感染，而非源頭個案。而Zentral則增4名顧客染疫，病毒全基因分析結果顯示，群組個案與本地個案相關。

兩間酒吧各逾700名顧客的強制檢測限期本周一屆滿，張竹君稱，仍有「相當多」、各近100人未完成檢測，已重發警告信息。

孔繁毅倡陽性赴檢測站覆驗

Zentral其中一名患者為博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職籃球教練，該校再有兩名學生染疫，其中一人為籃球隊員同班同學，最後上學日為5月27日。張竹君補充，該班早前已有兩名籃球隊員染疫，加上有8名密切接觸者，上周起停面授課至昨日復課，班上其餘學生、19名曾任教該班的教師昨快測均呈陰性。該校另一新增個案就讀另一班級，料與籃球隊群組無關，該校共有10名學生染疫。

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在港台《千禧年代》稱，快測準確度較核酸檢測低，部分個案或屬假陽性，建議快測陽性者前往社區檢測站做核酸檢測確定是否陽性，一旦核實才納入新增個案。

何栢良倡商「守規矩」方法

登記電話號碼便追蹤

行政長官林鄭月娥前日表示因應酒吧群組，本月下旬未必如期推第三階段放寬措施，港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》說，防疫措施應以精準為先，酒吧現群組應先找出問題根源，而非「有事幹就一刀切」。

何栢良建議業界主動與港府商討「確保大家守規矩」的方法，如要求用家在「安心出行」登記電話號碼以便追蹤，相信若有「讓港府放心的安排」，有關部門將願意考慮進一步放寬。

明報記者

（新冠疫情）