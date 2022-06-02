港聞

港聞二

郭蔭庶任公務員學院長 蔡子強：應驗「武進文退」

【明報專訊】政府宣布委任4月從警隊退休、57歲的前副警務處長郭蔭庶（圖），出任公務員學院院長，下月5日履新，工作之一是加強公務員對《憲法》、《基本法》及《港區國安法》的了解，對國家事務的認識等。院長一職屬首長級薪級表第6點，月薪介乎26.5萬至27.3萬元。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為有關委任應驗政府團隊「武進文退」情况，相信新一屆政府多由「武官」出任管治團隊，將成內閣一大特色。

政府去年11月30日起招聘公務員學院院長，同年12月中截止，政府昨宣布經公開及內部招聘後，委任郭為院長。公務員事務局長聶德權相信，郭蔭庶的經驗、才幹及抱負能為加強公務員培訓的工作注入新動力，並為學院進一步規劃和發展訂下方向。

過去涉獵範疇單一？

葉劉信警了解公務員需要

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，郭蔭庶能勝任院長一職，稱他過去任副警務處長時專責管理，學歷亦不俗。對於郭過去涉獵範疇是否單一，葉太稱警隊是龐大部門，有文職和工程人員等不同職系，相信他了解公務員的需要。

蔡子強稱，除特首外，特首辦、政制及內地事務局的首長都來自紀律部隊，他相信由「武官」出任管治團隊將是李家超內閣特色。

問到郭蔭庶過往只在警隊工作會否未夠全面，蔡認為，中央在反修例運動後對政務官戒心大增，反而更賞識比政務官忠誠的警隊，因此擔任要職的官員，其經驗、過往接觸層面是否不足、不夠全面等已不重要。

狄志遠：李組班人選應取平衡

新思維主席狄志遠說，對郭蔭庶的能力沒有質疑，但認為再有獲委任的官員來自紀律部隊，難免給外界「紀律部隊治港」觀感，或需多加避忌，並多說明學院的工作重點，不會變成「國安教育學院」。他認為，若李家超上任後想給市民更大信心，組班人選應取得平衡，不應集中某個界別。

另外，新民黨李梓敬昨在立法會就「改革公務員制度，提升政府效能」提出議案，多名議員發言時要求改革公務員升遷機制，應掛鈎表現，問責官員亦應參與決定。民建聯陳克勤稱，處長、常秘職級多是內部晉升，建議日後更多職位可公開招聘，增人才選擇。

相關字詞﹕公務員改革 蔡子強 公務員學院 郭蔭庶

上 / 下一篇新聞

天安門母親：依法追究 堅定走下去 堅持「真相、賠償、問責」訴求 今年再兩難屬離世
天安門母親：依法追究 堅定走下去 堅持「真相、賠償、問責」訴求 今年再兩難屬離世
紐約重建六四館 王丹：呈現港與六四關係
紐約重建六四館 王丹：呈現港與六四關係
林新強：維園僅舉燭違法機率小 謝偉俊：靜態悼念沒問題
林新強：維園僅舉燭違法機率小 謝偉俊：靜態悼念沒問題
青年涉踢警控拒捕 稱遭噴椒「唞唔到氣」暈倒
青年涉踢警控拒捕 稱遭噴椒「唞唔到氣」暈倒
立會外集結 社工踢警遭索償
立會外集結 社工踢警遭索償
宣誓存疑須答問題 區議員姚鈞豪：不會覆
宣誓存疑須答問題 區議員姚鈞豪：不會覆
議員聯署促助活化海鮮舫 商業保育並行 學者倡改建李小龍博物館
議員聯署促助活化海鮮舫 商業保育並行 學者倡改建李小龍博物館
田啟文：港地標剩無幾 取景轉外地
田啟文：港地標剩無幾 取景轉外地
廚房躉船傾側 集團：4月通過年檢
廚房躉船傾側 集團：4月通過年檢
昨增505宗七成快測 近日覆檢陰性比例大升 快測呈報飈 衛署：疑為「疫苗通」虛報
昨增505宗七成快測 近日覆檢陰性比例大升 快測呈報飈 衛署：疑為「疫苗通」虛報
機場停機坪員工證染BA.5 不似港相關個案
機場停機坪員工證染BA.5 不似港相關個案
研究：其他平台+第三針mRNA 輕症成效如3針mRNA
研究：其他平台+第三針mRNA 輕症成效如3針mRNA
彭博：港航空業游說減至3日隔離
彭博：港航空業游說減至3日隔離
周達權：黎智英指示 力高無向科技園申牌
周達權：黎智英指示 力高無向科技園申牌
將軍澳運動場顯示44.6℃ 署方稱故障
將軍澳運動場顯示44.6℃ 署方稱故障
濫收水費首案 劏房業主罰5000 團體冀當局主動巡查 稱租客憂退租不敢舉報
濫收水費首案 劏房業主罰5000 團體冀當局主動巡查 稱租客憂退租不敢舉報
劏房掃毒拘兩人 檢蠍式衝鋒槍50彈
劏房掃毒拘兩人 檢蠍式衝鋒槍50彈
貨櫃檢90萬件管制藥 拘物流公司兩人
貨櫃檢90萬件管制藥 拘物流公司兩人
兩女生僻靜長梯遭非禮 21歲男被捕
兩女生僻靜長梯遭非禮 21歲男被捕
慈善家馬登夫人離世 享壽96
慈善家馬登夫人離世 享壽96
糾黨摑12歲「情敵」搶手機 6少年少女認罪
糾黨摑12歲「情敵」搶手機 6少年少女認罪
大灣區GBA專題：普通話水平測試 搵工升學幫助大
大灣區GBA專題：普通話水平測試 搵工升學幫助大
大灣區GBA專題：個案一 李小姐：考獲二級或以上等同專業技能
大灣區GBA專題：個案一 李小姐：考獲二級或以上等同專業技能
大灣區GBA專題：個案二 Elaine Wong：考高分關鍵「夠勤力」
大灣區GBA專題：個案二 Elaine Wong：考高分關鍵「夠勤力」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】竹篙灣考DSE 試卷也「隔離」 考評局設獨立房間改卷
【Emily】竹篙灣考DSE 試卷也「隔離」 考評局設獨立房間改卷
【Emily】中環街市微縮展尋今昔香港
【Emily】中環街市微縮展尋今昔香港
【Emily】內地聯繫將更緊密 消委會開微信公眾號
【Emily】內地聯繫將更緊密 消委會開微信公眾號
【Emily】幫補辦事處運作 陳振哲開舖賣凍肉
【Emily】幫補辦事處運作 陳振哲開舖賣凍肉
【Emily】民建聯爭取全港學童免費打HPV疫苗
【Emily】民建聯爭取全港學童免費打HPV疫苗