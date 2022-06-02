郭蔭庶任公務員學院長 蔡子強：應驗「武進文退」

政府去年11月30日起招聘公務員學院院長，同年12月中截止，政府昨宣布經公開及內部招聘後，委任郭為院長。公務員事務局長聶德權相信，郭蔭庶的經驗、才幹及抱負能為加強公務員培訓的工作注入新動力，並為學院進一步規劃和發展訂下方向。

過去涉獵範疇單一？

葉劉信警了解公務員需要

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，郭蔭庶能勝任院長一職，稱他過去任副警務處長時專責管理，學歷亦不俗。對於郭過去涉獵範疇是否單一，葉太稱警隊是龐大部門，有文職和工程人員等不同職系，相信他了解公務員的需要。

蔡子強稱，除特首外，特首辦、政制及內地事務局的首長都來自紀律部隊，他相信由「武官」出任管治團隊將是李家超內閣特色。

問到郭蔭庶過往只在警隊工作會否未夠全面，蔡認為，中央在反修例運動後對政務官戒心大增，反而更賞識比政務官忠誠的警隊，因此擔任要職的官員，其經驗、過往接觸層面是否不足、不夠全面等已不重要。

狄志遠：李組班人選應取平衡

新思維主席狄志遠說，對郭蔭庶的能力沒有質疑，但認為再有獲委任的官員來自紀律部隊，難免給外界「紀律部隊治港」觀感，或需多加避忌，並多說明學院的工作重點，不會變成「國安教育學院」。他認為，若李家超上任後想給市民更大信心，組班人選應取得平衡，不應集中某個界別。

另外，新民黨李梓敬昨在立法會就「改革公務員制度，提升政府效能」提出議案，多名議員發言時要求改革公務員升遷機制，應掛鈎表現，問責官員亦應參與決定。民建聯陳克勤稱，處長、常秘職級多是內部晉升，建議日後更多職位可公開招聘，增人才選擇。