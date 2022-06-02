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廚房躉船傾側 集團：4月通過年檢

【明報專訊】將移離本港的珍寶海鮮舫，前晚11時許，與主船緊連嘅廚房躉船疑日久失修入水傾側，消防及水警接報到場，證實無人受傷或被困。珍寶海鮮舫持有人「香港仔飲食集團」回覆查詢稱，躉船有定期維修，4月中通過海事處年檢，將配合當局的調查。

該艘廚房躉船約37米長、18米闊，樓高數層，事後近90度傾側，部分船底向主體船方向露出水面，其後有人用繩索固定躉船，以水泵抽走積水。海事處以浮物包圍躉船附近海面，防止有油污漏出時擴散。

工程師料因生鏽入水

結構工程師倪學仁稱，相信船身入水與生鏽有關。他解釋，船身於海面不斷受海浪冲刷，會造成生鏽，生鏽位置外露時受氧化作用變得脆弱，或會造成破洞；而浸泡於海中的船底雖不受氧化影響，但因海中有蠔宿等寄生物依附船底，亦會造成損毁。

街坊可惜 指政府有責保育

街坊冼先生形容海鮮舫已成南區代表及景點，對事件感失落，認為政府不考慮接手營運「有點那個」，「成日話保育，但呢啲又唔屬於保育。政府都唔幫佢，仲點生存？」，並建議旅發局幫忙保留。街坊吳先生說得悉海鮮舫移離消息感可惜，因1970年代起有到船上飲茶，2017年在船上擺30多圍，「嗰時好高興，咁多人客嚟，飲醉晒」，認為政府對其保留亦有責任。

南區區議員梁進亦對此感惋惜，認為海鮮舫近年生意淡薄，與疫情的特殊原因大有關係；疫情雖打擊旅遊業，但情况不會永遠持續，如未能保留海鮮舫，將永久失去這獨特地標。

2016年11月，海鮮舫旁邊用作飼養海鮮的20米長躉船入水傾斜，職員需疏散至主船。

相關字詞﹕珍寶海鮮舫

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