田啟文：港地標剩無幾 取景轉外地

田啟文說，海鮮舫建築具傳統中國文化特色，亦是香港避風塘獨特地標，「世界上無一個地方，在城市之中，會停泊一艘大船，讓你在上面吃飯觀光」，而在具香港特色的地標拍電影，是向全世界軟性宣傳香港和中華文化。

地標無以為繼 反映無進步

標誌式取景場地陸續消失，田認為如同舊時代落幕，但關鍵在於落幕後有否進步。他稱，從政府保育態度可見，趨勢是地標遭淘汰後無以為繼，「去年拆走油麻地停車場大廈，有無新特色地標出現？」他嘆說：「相比起小時候，香港已經少了能引以為傲的特色地點」，日後拍戲如要選擇特色場地，或要轉到泰國等地。

有心保育「不會做不到」

田啟文認為，只要有政策支持，保育是「有心不會做不到」，對有學者建議將海鮮舫活化為李小龍博物館，他認為值得支持，指香港作為武打巨星李小龍的成名地，反而無紀念他的地方，「咁點去講香港出過李小龍，出過咁多出色的華語電影？」