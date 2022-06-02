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港聞二

議員聯署促助活化海鮮舫 商業保育並行 學者倡改建李小龍博物館

【明報專訊】珍寶海鮮舫即將移離本港的消息傳出後，多方要求政府介入保存海鮮舫，特首林鄭月娥前日則表明不會用公帑介入。7名立法會議員昨向林太發聯署信，促請政府制訂活化方案，確保海鮮舫保留在香港境內，並評估其文化保育價值。旅遊界立法會議員姚柏良認為，如以公帑營運不可行，政府可從打造景點角度參與。有文物保護學者建議可由大企業經營專題博物館，例如李小龍博物館，商業和保育並行才可持續發展。

有份聯署的議員管浩鳴稱，珍寶海鮮舫是港人集體回憶，明白保留有困難，建議當局與馬會接洽尋求協助。本報向馬會查詢會否介入保育海鮮舫，馬會稱不予置評。據悉政府介入機會微，因船主並非無資金復修，而是找不到可持續的營運模式。

陳家珮：可考慮「不浮水上」

有份聯署的陳家珮批評，林太在施政報告提出保育海鮮舫，如今「爛尾」，認為政府應展示「有盡過力」，「同時最緊要有政策支持，有藍圖，讓接手者有信心」。她在港台《千禧年代》稱，可考慮將海鮮舫「不浮在水上」，以減營運問題 ，「像之前中環美利樓搬去赤柱」，又認為政府介入不一定要投放金錢，可在政策上支援，期望下屆政府成立的文化體育及旅遊局可探討活化海鮮舫。

姚柏良希望有「白武士」承辦海鮮舫，又認為當局可豁免海鮮舫牌照費，亦可考慮透過慈善基金從保育角度將之保留，他希望海鮮舫移走只是暫時性，不會「一去不復返」。

賽馬會文物保育有限公司諮詢委員會委員、港大建築文物保護課程學部主任李浩然認為，文創屬可行保育方向，如台灣高雄駁二碼頭轉型文創區，以低租或免租讓年輕人擺檔，問題是珍寶海鮮舫現由私人企業營運，政府立場是要盡量避免介入市場。

議員倡慈善機構接手

學者：無人會「揼錢落海」

他認為單純發展成景點欠吸引力，建議由知名品牌企業結合商業與文化保育，營運專題博物館，並提到李小龍的《龍爭虎鬥》在香港仔的海鮮舫取景，認為可轉型為李小龍博物館，售賣相關產品和紀念品，商業保育並行。就有議員建議由慈善機構接手營辦，又或將海鮮舫搬上陸地，李認為說法「天真」，因投放資源要有盈利和可持續，無人會「揼錢落海」，香港地價高昂，保育項目不可能佔用大面積土地。

旅遊事務署回應稱，就業主無償捐贈海鮮舫給海洋公園一事，據當局理解，有關磋商無進展；海洋公園立場是任何相關安排不能為公園帶來額外財政負擔。

相關字詞﹕珍寶海鮮舫

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