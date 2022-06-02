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宣誓存疑須答問題 區議員姚鈞豪：不會覆

【明報專訊】早前唯一未宣誓的區議員、民主派大埔區議員姚鈞豪昨日宣誓，惟政府指他曾發表或展示有分裂、顛覆國家含意的字句，包括「光時」口號，對其宣誓有效性存疑，要求他在6月4日前回覆問題。姚鈞豪表示不會回覆當局，相信很大可能被取消議員資格。

被指曾發表分裂顛覆字句

自料很可能DQ

民政事務局去年分批為全體區議員宣誓，姚鈞豪因當時在囚，未有宣誓，當局曾稱安排他在獄中宣誓，後來又取消。事隔7個月，姚周一獲通知昨日到政府總部宣誓，由署理民政事務局長陳積志監誓。

當局在姚鈞豪宣誓後，指他曾發表或展示有港獨、分裂國家、非法改變特區法律地位和顛覆國家政權含意的物品、告示或口號，包括「光復香港、時代革命」字句，要求他解釋上述行為如何符合擁護《基本法》和效忠特區的法定要求。

姚鈞豪表示不會回覆當局信件，認為講理據和證據的年代已過去，預計很大可能被取消議員資格（DQ）。他解釋，不辭職是因為承諾要擔任議員至最後一刻，並希望表達是政府不想他擔任議員，而不是他主動辭職。他說暫未決定一旦被取消議員資格後的計劃，或會以其他身分參與社區活動，如一直進行的回收工作。他昨宣誓前見記者，表示心情平靜，批評政府安排隨意，原安排在獄中宣誓，後來取消，而他自去年出獄7個月以來亦未宣誓，質疑政府是否受壓才突然安排宣誓。

相關字詞﹕姚鈞豪 區議員宣誓

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