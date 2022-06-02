青年涉踢警控拒捕 稱遭噴椒「唞唔到氣」暈倒

被告黃梓揚（現年25歲）案發時任職電腦技術員。他否認於2019年11月8日在黃大仙中心北館附近抗拒警員張志光。

當日穿防暴裝的警員張志光供稱，案發晚上接報到場驅散聚集者，見被告戴着口罩急步走，懷疑他參與非法集結及違反《禁蒙面法》，便從後嘗試制服他，其間被告跌落地，張以雙手按着被告上半身，表示要拘捕他，試圖為他扣上索帶時，被告掙扎及嘗試撐起身，並用腳踢他。

警員稱肯定送院前清醒

被告：醒來時已在醫院

辯方稱張制服被告時，有警員向被告噴胡椒噴霧，被告在痛楚下掙扎，在警員第二次噴胡椒噴霧後，被告暈倒在地，至送院後才回復意識。張志光則堅稱同僚僅噴一次胡椒噴霧，令被告平靜下來，亦讓他成功扣上索帶，而他不清楚被告是否失去知覺，但肯定被告送院前清醒，並曾稱不適，要求送院。

被告自辯稱，他當日下班後打算參與悼念周梓樂，到場見氣氛和平，惟不足一分鐘，群眾便在警方警告下散去，他亦打算離開，途中兩名途人迎面跑來，他閃避時轉身，隨即有人將他按倒在地，致他眼鏡飛脫，面部朝下。他試圖轉身確認身後是何人，遭兩度噴胡椒噴霧，其後失去知覺，醒來時已身在醫院。

【案件編號：KCCC 3286/21】

（反修例風暴）