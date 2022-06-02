林新強：維園僅舉燭違法機率小 謝偉俊：靜態悼念沒問題

候任特首辦：任何活動均須守法

本報向候任特首辦公室查詢候任特首李家超對六四事件的個人感受，以及公開悼念六四會否違反《港區國安法》。候任辦回覆稱，任何人在香港進行任何活動，必須遵守法律，香港是法治之地，政府處理任何事情都依法辦事。

特首林鄭月娥日前被問到若市民六四當日在維園出現會否違反國安法，她說任何公眾活動都必須守法，包括國安法。林新強認為，公開悼念六四是否違法有灰色地帶，但如果市民僅手持蠟燭到維園，他相信犯法機率很小，「都要似樣才能顛覆政權，一個人顛咩覆？」他補充，只要悼念不是有組織就無問題，亦要視乎市民有否公開叫口號，若提及「打倒國家政權」，或會違反國安法。

謝偉俊相信，國安法下市民只要「盡量小心」、不堅持某些口號，仍有空間悼念六四，但他不評論「平反六四」口號會否違法。他認為，市民若持蠟燭靜態地悼念六四並沒有問題，但涉及組織群眾，有口號、標語、甚至綱領便是另一回事。

何君堯：點燭或被詮釋有其他目的

立法會議員楊永杰去年參選時，回覆本報問卷稱只要合法，市民仍能悼念六四。他昨重申，只要市民悼念時符合法例要求，任何形式都不會反對，「如果單獨一個人，拿住蠟燭，無任何東西，自己去，是香港的自由來的」。

選委會界別議員何君堯則呼籲市民別以身試法悼念，「有時鬥氣是無益的」，「你鍾意悼念，咪返屋企點蠟燭，吹埋生日蛋糕都得啦」。不過他認為，從法律角度出發，倘市民當日僅站在公園並不犯法，如果點蠟燭便可能被詮釋有其他目的。

（六四33周年）