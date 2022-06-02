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紐約重建六四館 王丹：呈現港與六四關係

【明報專訊】支聯會解散，六四紀念館亦關閉，目前身在美國的八九學運領袖王丹倡議在紐約延續歷史記憶，重建紀念館。他接受訪問時說，這兩年香港發生的一切是另一場「六四」，紀念中斷是意料到的事，但他對六四傳承始終感樂觀；並稱籌辦中的六四紀念館，「一定會有一部分呈現香港與六四之間的關係，這已經在計劃之中」。

指2019年睹另一場在港「六四」

去年底，王丹的86歲母親王凌雲在北京離世後，他用積蓄設立以母親為名的人道救助基金，用以幫助政治犯家屬。他透露，目前用了3.8萬美元（約29.6萬港元）幫助10多人，包括曾參與香港反修例運動的青年和家屬。王丹說，自己與香港之間有着發自內心的情感連結，「不僅因為香港在六四時的支持，更是幾十年來，維園晚會為代表對中國民主的支持，以及『反送中』運動表現出的反抗勇氣」。

王丹說，自己1993年出獄，第一次得知支聯會在香港舉辦維園燭光集會，精神上受到巨大鼓舞；到了2019年，他在美國目睹另一場在香港的「六四」，不同的地方，「同樣的鎮壓，同樣的鎮壓者」。如同33年前的政治運動，維園燭光集會停辦、支聯會解散，這些試圖消除記憶的行動，都在他意料之中。

6‧3華盛頓辦六四展

在香港六四紀念館去年被警方搜查及關閉後，王丹隨即提出在紐約建設紀念館的構想，希望在海外保存歷史記憶。按他的規劃，6月3日他將在華盛頓舉辦一場六四展覽，並期望未來籌夠資金後，在紐約租場設館。這次會展出他六四後入獄期間「天安門四君子」之一劉曉波寫給他的親筆信，還有異見學者方勵之在1989年寫給鄧小平的信件、中彈者的血衣等，大部分都是在美六四當事人的留存。

維園集會被禁 對傳承樂觀

全球最大的六四紀念活動維園燭光集會被禁，王丹對六四的傳承仍感樂觀，「沒有理由不樂觀」。他說，在美國每年的六四紀念活動，年輕面孔愈來愈多，很多年輕一代積極探尋六四。目前參與籌建紀念館、編制內的年輕人有9名，報名做六四紀念展的義工，也都來自中國內地，「報名的還遠多於此，有這樣的事實在，我也沒什麼理由悲觀」。

多年來他與多名民運分子來港簽證被拒、2011年司徒華去世，他亦無法來港，但他仍然「非常期望有一天能踏上香港這塊土地」。不僅是香港，他始終認為，「回國是公民的基本權利，這是我不會放棄的事情」。

明報記者

（六四33周年）

相關字詞﹕支聯會 維園燭光晚會 反修例運動 王丹 六四

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