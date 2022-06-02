天安門母親：依法追究 堅定走下去 堅持「真相、賠償、問責」訴求 今年再兩難屬離世

天安門母親在祭文表示，33年前中國執政黨和政府動用軍隊在北京「真槍實彈、濫殺無辜」、「出動坦克碾壓人群」，當年的學生運動僅提出建議，為了使執政黨和政府更加廉潔地為人民服務，「難道需要採用軍隊鎮壓的方式，可以任意剝奪無辜國民的生命？」

稱殺平民無疑是反人類暴行

祭文形容於和平時期動用軍隊屠殺學生及平民「毋庸置疑是反人類的暴行」，在「六四」被槍殺的鮮活生命面前，中國執政黨和政府罔顧事實單方面的定性和說辭，「是那麼地蒼白、毫無人性，經不起歷史的拷問」。

祭文提到，33年以來六四難屬群體已有64名成員相繼離世，今年再有尹敏和劉乾兩名難屬離世，其中今年4月下旬去世、終年97歲的劉乾是年齡最大的難屬。

張先玲：事情不因我們死就沒有了

天安門母親發起人之一張先玲接受《美國之音》訪問表示，天安門母親堅持要求政府與難屬對話，談如何解決問題，但政府始終沒回應。她說，天安門母親第一個訴求就是真相，如果政府沒名單，他們有名單，「你可以一個一個說哪個有罪該槍斃，哪個是沒罪的，該平反。我們要求公布這個真相」。

張先玲表示，天安門母親的第二個訴求是要求賠償道歉，認為必須追究動用軍隊濫殺無辜的國家刑事犯罪，包括追查責任者的刑事責任，「二戰多長時間了。不是還在查納粹罪犯嘛？」她說，現在的政府想「盡量把這個事情往後拖，最好把我們都拖死了。但是你要知道，這個事情不會因為我們死就沒有了」，並形容在歷史上「這是一個血債」。

尤維潔盼有天在京立六四館

天安門母親發言人尤維潔表示，33年來執政的中共領導人已換了幾屆，但沒人跟六四難屬正面談如何解決問題，或承認政府責任。八九民運領袖王丹在美國紐約籌建六四紀念館，尤維潔說作為六四難屬和天安門母親成員，希望有一天六四紀念館能夠在北京設立。她早前向本報透露，與往年一樣，今年被通知要「外遊」，但不知目的地。

明報記者

（六四33周年）

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