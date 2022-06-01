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2022年6月1日星期三
港聞二
張曉明調任政協副秘 建制料人事續變 離開30年港澳系統 官級不變
李家超：新政府堅持新選制 譚耀宗料10年不變
民主黨倡李重建互信 特赦反修例被告
29.8億建缸瓦甫警訓練場 仿實境應變 反恐護國安
渣馬案救護稱事主有脈搏 醫生跑手：在場已無
惜《5月35日》落幕 莊梅岩：倘禁反思才可悲 再公演無期 籲勿退至個人悼念亦放棄
六四到維園犯法否 林鄭：公眾活動須守法
支聯案報道限制 鄒幸彤申覆核 指官無權拒絕解除要求
公私泳池分兩部門管 救生員要求不一 私營要求低於公眾泳池 議員促統一
泳池裝遇溺偵測系統 小學校長：多個保障
林鄭：不會公帑介入珍寶海鮮舫
海關截內河船檢5000萬元走私貨
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未來4年落成居屋 逾半已「透支」
兩歲童聞氣後不治 裁死於不幸 官質疑醫護供辭牌板 促警查假口供
死者父自責：錯信醫生，永遠都唔會原諒自己
和你shop踩國旗 3人囚40至44月
圍理大19歲女生暴動罪脫 藏火機燃料罪成
屯門櫃車翻側 司機涉酒駕跟車工撞斃
大灣區GBA新聞：90後創漢服潮玩 港人伯樂指路進國際 簡化做衫拼貼製漢服 潮玩同時宣傳中國文化
大灣區GBA新聞：居灣區20年 港人兼做自媒體宣傳大灣區
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【明報專訊】（請看附圖）
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