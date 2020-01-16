大灣區GBA新聞：90後創漢服潮玩 港人伯樂指路進國際 簡化做衫拼貼製漢服 潮玩同時宣傳中國文化

明報記者 陳子凌

易婷及蒙俞宏原本從事服裝設計工作，今年初兩人創業成立「大藝裁家」，主打DIY傳統特色漢服套裝。蒙俞宏表示，靈感來自於韓國類似的DIY時裝，她們採用數碼印刷工藝將漢服印在布上，並簡化做衫技巧，如應該用針線縫合的位置改用雙面膠紙處理，讓小朋友只要用剪刀將衣服不同部位剪下來，就能讓公仔穿上各式漢服。她跟易婷一樣喜歡傳統文化，因此希望在DIY過程中讓小朋友接觸到不同朝代、民族服飾，寓教育於娛樂，「我之前做成人服裝培訓教授裁剪技巧，當時就有想法，希望能讓小孩子從小接觸服裝設計，培養興趣」。

公仔添「頭 」重塑定位 教學用品變潮玩

不過，兩人業務重心是把產品作為少兒服裝設計課程的教學用品，市場只放在教育機構等，局限了產品伸延性，直至數月前她們在南沙創享灣的新華港澳國際青創中心遇到廣州柏晶文化傳播的創辦人李柏亨Chris。第一次接觸DIY漢服套裝，Chris表示第一個反應是「為什麼公仔沒有頭？」「對我們而言這問題很簡單，因為服裝設計是教育類項目，從成本考慮，作為衣架的公仔就不會有頭」，易婷道。之所以有此一問，因為Chris看到是這款教學產品變身潮玩的潛質。

Chris去年成立廣州柏晶文化傳播，主要從事企業文化、品牌推廣等，「不少內地初創可能業務構思很好，但不懂建立品牌和宣傳，明明可以打開國際市場卻不得其法」，因此他專門為內地企業度身訂造方案，透過加入個性化元素及香港人對國際市場、海外社交平台、貿易電商平台的熟悉，去為這些初創走出國門。「我常常希望在幫助企業衝出國門的同時，也能宣揚中國文化。為什麼芭比（Barbie）可以打入內地，我們就不能有穿漢服的中國娃娃進軍海外？是不是可以建立一個主打傳統文化服飾，又包含DIY自由配搭衣飾配套的潮玩品牌？」深感年輕人創業不易的Chris因此決定入股，成為易婷和蒙俞宏的合伙人。

Chris加入後，易婷及蒙俞宏繼續負責設計，Chris則負責市場策略及推廣，重新把業務分成兩大板塊，一個是繼續面向少兒服裝設計課程教育；另一個是主打潮玩消費，既是兒童玩意，也是具收藏性質的商品，產品定位可以從5歲至18歲，甚至喜歡漢服的成年人皆宜。「我們現時設計了20個不同系列的DIY漢服，例如唐朝盛世、敦煌、民族服等，未來也會設計一些特別版，像是四大美人，甚至推出盲盒系列」，Chris表示，作為教學課程用的入門版DIY漢服，一款只要數十元；產品升級後，有漢服有公仔，再配搭飾物的精裝版，售價便能提高，「所以我才說公仔一定要有頭」，他笑道。

製親子教學短片 冀增產品附加值

除了重塑產品定位，他們亦製作教學短片，鼓勵家長與小朋友一起DIY漢服，讓產品迎合親子活動。接下來是建立漢服娃娃IP去作為「大藝裁家」的代言人，「我們還打算增加更多附加值，包括推出不同頭飾、配件周邊，還可以與非遺傳統手藝crossover合作」；此外，Chirs也着手為產品增加教育性，例如只要掃描盒面二維碼，便可以看到那件漢服來自什麼朝代或民族、有什麼風格特點等，從一件衫道出5000年中國歷史故事，將「潮玩+國風+教育+互聯網」串連。

「覺得眼界打開了，以前打工仔心態去創業，只單純地覺得能做教學工具，沒想過還可以做潮玩」，易婷說，可能自己一直專長產品設計，對市場推廣沒經驗，與Chris合作也讓她明白為什麼外界會形容香港人擁有國際視野，「我們也想推廣傳統文化，但只想到內地市場，原來還可以站高一點，以中國娃娃對外宣傳中華文化，整個格局就不同了」。

辦展覽獲以色列總領事青睞 盼兩年內開實體店

Chris又稱，產品獲得了商界及政府支持，之後會在廣州市青年文化宮舉行展覽；早前以色列領事館總領事參觀新華港澳國際青創中心，也對DIY漢服十分感興趣，已表示要轉介給亞馬遜的貿易商合作。Chirs透露，現時產品於網上銷售，希望可以兩年內開實體專賣店。「我們也歡迎熱愛中國文化，想將國潮推出國際的投資者加入，那麼就可以更快地一起做大個餅。」