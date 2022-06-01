港聞

港聞二

圍理大19歲女生暴動罪脫 藏火機燃料罪成

【明報專訊】2019年警方圍堵理大期間，19歲大專女生在油麻地吉野家外跑進後巷時被捕，遭搜出打火機燃料等。原擬承認暴動等4罪的被告，早前改為不認罪受審，昨日在區院被裁定暴動和使用蒙面物品兩罪不成立，管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產兩罪罪成，案件押後6月18日求情及判刑。法官在裁決中表示，雖然肯定被告曾在某暴亂中被警方的橡膠子彈擊傷右腳，但證據未能顯示，被告從控罪所指的暴動現場走進小巷。

控罪指，被告郭凱盈否認2019年11月18日，在彌敦道和窩打老道參與暴動，以及管有一把萬用刀及一罐打火機燃料，及使用防毒面罩。

官指作供警員不敏銳

信納誠實「不似弄假」

法官林偉權裁決時表示，當時暴亂幾乎無日無之，警察疲於奔命，或難以將瞬間發生的事情記得準確，紀錄可能有錯。對於制服被告的警員在庭上承認，不清楚從被告身上的物品，其記事冊和書面供辭沒提及被告管有頭盔；法官認為該警員不是敏銳的人，其觀察力和表達不是很好，但態度不似作虛弄假，整體證供合理與片段相符，信納他是誠實證人。

法官指出，被告當日凌晨在街上佩戴示威裝備，她曾稱右腳遭橡膠子彈所傷，故肯定她參與過某場非法集結。法官續稱，案發當晚尖沙嘴多處動亂，無證據指被告何時及從何處進入小巷，未能確定她參與彌敦道暴動或支援把風，故暴動及使用蒙面物品罪脫。

法官續稱，雖然不足以證明被告參與本案暴動，但認為被告管有萬用刀及打火機燃料，是打算在任何暴動或非法集結破壞及縱火，因此管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產罪成，案件押後6月18日求情及判刑。

【案件編號：DCCC 460/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 管有攻擊性武器 蒙面 暴動罪 理大救援戰 反修例事件

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