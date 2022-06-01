和你shop踩國旗 3人囚40至44月

被告依次為銷售市場主任陳樂怡（24歲）、工程師周錦威（23歲）及地產經紀黃溢霖（43歲），由於各人熱心公益，減刑後分別判囚41個月、44個月及40個月。

法官判刑時稱，案發時有示威者以伸縮鐵閘堵路，另有人叫喊「魔法師」後，隨即有人縱火，可見暴動有組織及預謀，縱火亦是意料之中。當日現場交通癱瘓、公共秩序受影響，但由於沒有人命傷亡，法官認為在同類案件中不是最嚴重。

法官續稱，本案暴動有預謀，示威者各司其職以鐵閘等在源禾路堵路，5分鐘內癱瘓交通。3名被告並雖然非牽頭或煽動角色，但次被告周錦威嘗試拉走遭警員制服的女友，即首被告陳樂怡；而第三被告黃溢霖則協助搬小巴站牌設置路障。法官稱，警員執法理所當然，而周阻差辦公是目無法紀。

官斥信念強加於人 社會不容忍

辯方早前求情稱，被告關心社會，只是用了錯誤方式表達訴求，惟法官反駁，那些真誠固執的人將其信念強加諸他人，如同騎劫，社會並不會容忍，受政治理念驅使犯案亦非求情理由。對於首被告在求情信稱政治難分對錯，法官反駁，她選擇以違法行為表達意見是冥頑不靈，而眾被告的前途受損是咎由自取。

【案件編號：DCCC 221/20】

（反修例風暴）